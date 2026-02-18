En pleno invierno llega la primera ola de calor al país; 27 estados alcanzarán los 40 grados

El Frente Frío número 35 sobre el norte de México, una vaguada polar en altura, la corrientes en chorro polar y subtropical, así como el ingreso de otro sistema frontal al noroeste del país, originarán lluvias fuertes en Baja California; lluvias aisladas en Baja California Sur y Sonora; condiciones para la caída de aguanieve o nieve en sierras de Sonora.

Además de viento con rachas de 70 a 90 kilómetros por hora en el Golfo de California, Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango, y de 40 a 60 kilómetros por hora en Baja California Sur y Sinaloa. Por otra parte, se pronostican chubascos para Oaxaca, Chiapas y Quintana Roo y lluvias aisladas en Campeche.

Asimismo, se prevé viento de componente sur con rachas de 30 a 50 kilómetros por hora en Tamaulipas y Veracruz, y rachas de viento de la misma intensidad en Coahuila, Nuevo León, Jalisco, Michoacán, Guerrero, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Habrá oleaje de 3 a 4 metros de altura en la costa occidental de Baja California; de 2 a 3 metros en la costa occidental de Baja California Sur, y de 1 a 2 metros de altura durante la mañana en las costas de Jalisco y Colima.

En contraste, por el Frente Frío 35, las temperaturas mínimas serán de -10 a -5 grados con heladas en zonas serranas de Baja California, Chihuahua y Durango. Cuartoscuro

Durante la mañana, las temperaturas mínimas serán de -10 a -5 grados con heladas en zonas serranas de Baja California, Chihuahua y Durango; de -5 a 0 grados con heladas en zonas serranas de Sonora, Zacatecas, Puebla y Veracruz, y de 0 a 5 grados Celsius en zonas serranas de Nuevo León, San Luis Potosí, Michoacán, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala y Oaxaca.

En contraste, debido al anticiclón en niveles medios de la atmósfera, continuará el ambiente vespertino de cálido a caluroso sobre gran parte del territorio nacional, así como la onda de calor en la región centro de los estados de San Luis Potosí, Jalisco y Querétaro, así como en el centro y oriente de Oaxaca.

Las temperaturas máximas se esperan de 40 a 45 grados en el noroeste de Guerrero y la región del istmo en Chiapas y Oaxaca.

De 35 a 40 grados en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Zacatecas, Durango, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Morelos, Tabasco, Campeche, Yucatán, Quintana Roo, el sur de Veracruz y el suroeste de Puebla, y de 30 a 35 grados en el sur de Chihuahua y el suroeste del Estado de México. En la Ciudad de México se espera una temperatura mínima de 10 a 12 grados y una máxima de 27 a 29 grados.

