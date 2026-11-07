Alerta sanitaria: Confirman marea roja en Veracruz; cierran cinco playas

Autoridades sanitarias confirmaron ayer la presencia de marea roja en las costas de Tecolutla, Veracruz, y ordenaron el cierre precautorio de cinco playas ante la detección de biotoxinas marinas que pueden provocar irritación en las vías respiratorias.

Se identificaron signos y síntomas clínicos que concluyen que hay presencia de aerosoles con biotoxinas marinas mismas que son liberadas al aire a través del rompimiento mecánica de células algares microscópicas provocados por el movimiento del oleaje”, se lee en un documento enviado por la Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios.

Con ese motivo, la Secretaría de Salud veracruzana ordenó suspender actividades recreativas de las playas Virgen, Tecolutla, Paraíso, Palmas del Mar y Casitas II.

Asimismo, se ordenó reforzar la vigilancia sanitaria en restaurantes, puestos semifijos y cooperativas pesqueras y suspender temporalmente la recolección, comercialización y consumo de moluscos bivalvos de procedencia local, entre ellos ostiones, almejas y mejillones.

Reportan molestias respiratorias en la zona costera

La confirmación ocurre después de varios días de incertidumbre y de que habitantes, pescadores y prestadores de servicios reportaran un olor intenso y molestias como tos, ardor de ojos, irritación de garganta y estornudos en distintos puntos de la franja costera.

La medida quedó establecida mediante el oficio ESVER/DPRS/SOSA/DVS/4495/2026, fechado el 4 de noviembre y recibido por el Ayuntamiento de Tecolutla este viernes 6, después de los trabajos de supervisión, monitoreo microbiológico y análisis técnicos realizados desde el 30 de octubre.

Incluso el pasado martes, la gobernadora Rocío Nahle García reconoció que no tenía todavía un reporte, aunque entonces señaló que había solicitado a las autoridades ambientales investigar lo que ocurría en las costas de los municipios de Tecolutla, Cazones de Herrera y Papantla.

Ordenan impedir el acceso a las playas

Ahora, además del cierre de las cinco playas, las autoridades sanitarias solicitaron impedir el acceso de bañistas, deportistas y turistas, así como instalar banderas rojas, lonas y señalización para advertir del riesgo.

También se ordenó reforzar la vigilancia sanitaria en restaurantes, puestos semifijos y cooperativas pesqueras y suspender temporalmente la recolección, comercialización y consumo de moluscos bivalvos de procedencia local, entre ellos ostiones, almejas y mejillones.

La marea roja es una proliferación desproporcionada de microalgas marinas que, en algunos casos, tiñe el agua de color rojo marrón o verdoso debido a los pigmentos generados por esos organismos.

*mcam