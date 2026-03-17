Planta Mexinol arranca construcción con inversión por 3 mil 300 mdd

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La construcción de la Planta Mexinol que representa 3,300 millones de dólares de inversión, iniciará su construcción el 23 de abril de 2026.

La planta producirá metanol en el puerto de Topolobampo y generará aproximadamente 4 mil 500 empleos directos e indirectos, dijo Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa.

En conferencia de prensa, el gobernador dijo que, este y otros temas, fueron abordados durante la reunión con el Cónsul General de los Estados Unidos en Hermosillo, Drew Hoster y destacó que se contempla invitar al Secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubón, para que asista al evento y conozca las otras inversiones extranjeras que se realizarán en la entidad, como las proyectadas por la cadena Wendy’s, que iniciará su proceso de expansión con un restaurante en Mazatlán.

Rocha Moya indicó que tocaron temas que impactan la comercialización de productos agrícolas y acuícolas y comentó que, en una reciente reunión nacional con Marcelo Ebrard, se planteó este tema que contempla el interés de las diversas regiones del país para conocer qué sean considerados ante el comité de negociación del T-MEC y facilitar la exportación de la producción estatal.

El proyecto de inversión fue anunciado en diciembre de 2023, por lo que solamente tomó poco más de dos años para que comenzara la ejecución del mismo.

De acuerdo con información del proyecto, el yacimiento se encuentra en un antiguo terreno agrícola utilizado para la agricultura entre Los Mochis y Topolobampo, en Ahome, Sinaloa, México.

"La tubería de transporte será enterrada a un costado de la ya existente línea de gas al puerto de Topolobampo, muelle ya existente será usado para cargar los buques para transportar el metanol al mundo".

Previo a la inauguración de la planta, a principios de este año, Transition Industries LLC, desarrollador de proyectos de metanol e hidrógeno a escala mundial con emisiones netas cero, y CFEnergía, subsidiaria de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), firmaron un contrato firme de suministro de gas natural a largo plazo para el proyecto.

Dicho contrato implica que CFEnergía suministrará aproximadamente 160 millones de pies cúbicos diarios (MMcfd) de gas natural a largo plazo, garantizando un insumo esencial para la producción de metanol ultra bajo en carbono de Mexinol.

Planta sustentable

El metanol que se producirá está alineado con los lineamientos y programas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), con el objetivo de descarbonizar su producción y promover un desarrollo sostenible a nivel mundial.

La planta producirá 6,130 toneladas métricas de metanol al día y se espera que sea la instalación de metanol más grande del mundo, produciendo aproximadamente 1.8 millones de toneladas métricas de metanol azul anualmente.

Dicha producción se generará a partir de gas natural con captura de carbono junto con 175,000 toneladas métricas de combustible de carbono reciclado y 175,000 toneladas métricas de combustibles renovables de origen no biológico.

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