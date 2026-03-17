La temporada global de pruebas 2026 de Changan llega a México con cuatro nuevos modelos

Changan lanzó en México cuatro modelos totalmente renovados: el sedán CHANGAN ALSVIN PLUS y tres SUV, CS35 MAX, CS55 PLUS y CS75 PLUS, en respuesta a la creciente demanda del mercado por vehículos que integren tecnología y eficiencia.

Tras el lanzamiento, más de 150 distribuidores, inversionistas y medios participaron en una prueba de manejo de 287 km por la península de Yucatán como parte de la Temporada Global de Pruebas 2026 de Changan. La ruta, de Cancún a Playa del Carmen, pasando por Chiquilá y Holbox, recorrió autopistas, carreteras costeras y caminos rurales, donde se pusieron a prueba la estabilidad, la inteligencia, la seguridad y el confort en trayectos largos.

Rendimiento y confort: nuevos modelos para cada trayecto

Impulsado por el motor BlueCore 3.0 y una transmisión DCT de 7 velocidades, el nuevo CHANGAN CS55 PLUS ofreció una respuesta ágil a lo largo de todo el recorrido. Su estructura de carrocería Ark Cage, junto con 12 funciones inteligentes de seguridad, entre ellas IACC, LCC, FCW y AEB, además de la asistencia de cámara de 540°, brindó una protección confiable en carreteras selváticas sinuosas, tramos irregulares y vías costeras.

El sistema ADAS también se incorporó en el CS75 PLUS para reducir la fatiga del conductor, mientras que la pantalla triple de 37 pulgadas facilitó el acceso a la navegación y al entretenimiento. Los asientos delanteros ventilados garantizaron confort con temperaturas superiores a 30 °C, y el asiento del pasajero con gravedad cero mejoró la experiencia de descanso con función de masaje durante los recorridos prolongados.

Los cuatro modelos incorporan cabinas inteligentes con múltiples pantallas, CarPlay y Android Auto inalámbricos, control por voz, actualizaciones OTA y control remoto mediante app. Los interiores espaciosos y el sistema de propulsión BlueCore 3.0 también están presentes en el Alsvin PLUS y el CS35 MAX, ofreciendo una combinación equilibrada de rendimiento y confort.

Crecimiento en marcha: el compromiso local de Changan con México

En 2025, Changan registró un crecimiento de ventas superior al 56 % en América Latina, mientras que México creció un 184 %. En cuanto a la operación local, un nuevo almacén de repuestos de más de 8.000 m², que entró en funcionamiento a inicios de 2026, reforzará aún más la capacidad de servicio y el suministro de piezas. México se ha convertido en un mercado cada vez más central dentro de la presencia global de Changan.

Este compromiso quedó plenamente reflejado en Yucatán. La ruta mostró algunos de los paisajes más emblemáticos del país y, al mismo tiempo, reprodujo condiciones reales de conducción: clima cambiante y terrenos diversos. La ampliación del portafolio de Changan reafirma su compromiso de ofrecer productos que combinan innovación global con necesidades locales.