Plan Michoacán seguirá hasta 2030: Sheinbaum; García Harfuch se reunirá hoy con Grecia Quiroz

La presidenta Claudia Sheinbaum encabezó la Mañanera del Pueblo, desde el estado de Michoacán, donde destacó la reducción de 15 por ciento en los homicidios dolosos en el último año en la entidad, y la baja de 4 por ciento en los delitos de alto impacto tras la implementación del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia.

Acompañada del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, la titular del Poder Ejecutivo Federal, aseguró que el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, que se diseñó luego del asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, no es coyuntural, ni mediático y se mantendrá hasta el final de su sexenio.

Explicó que el principal cambio en esta estrategia integral es que ahora se atacan las causas de la violencia con cero impunidad, en lugar de la guerra contra el narco que estableció Felipe Calderón, originario de Michoacán.

"Este trabajo lo vamos a seguir desarrollando hasta el 2030, hasta que termine el gobierno, no es un plan coyuntural, no es de un mes, de dos meses, si no es un trabajo permanente que vamos a seguir desarrollando en el estado de Michoacán, durante toda nuestra presencia en el gobierno de México", manifestó.

Por su parte, Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), señaló que el Plan Michoacán, tiene el objetivo de debilitar las estructuras criminales en delitos como el homicidio y la extorsión en el estado, con la detención hasta ahora de 60 objetivos prioritarios, resaltando la captura de Alejandro 'N' alias El Botox, quien dirigía la organización criminal Los Blancos de Troya, responsable del homicidio del líder limonero Bernardo Bravo.

El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, dio a conocer los avances de la estrategia de seguridad implementada en Michoacán. Presidencia

Sheinbaum mantiene apoyo a Grecia Quiroz; García Harfuch se reunirá con ella

Sobre el asesinato de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, ocurrido hace tres meses, la presidenta de la República aseguró que mantiene contacto personal con Grecia Quiroz, la viuda y ahora presidenta municipal, con quien acordó la incorporación de un miembro de la Secretaría de la Defensa Nacional como director de seguridad pública, y el establecimiento de un nuevo cuartel de la policía, como ella misma lo solicitó.

"Y se está trabajando en distintos temas en Uruapan y estamos en contacto con ella, y lo que necesite Uruapan, he recibido también a empresarios de Uruapan en la Ciudad de México, y también en su momento iremos a Uruapan, tienen todo el apoyo de la presidenta", indicó.

Al respecto, Omar García Harfuch anunció que este viernes se reunirá con Grecia Quiroz, para informarle sobre los avances en las investigaciones en el crimen de su esposo, luego de prometer que el homicidio de Carlos Manzo, no quedará impune.

El titular de la de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) afirmó que no es una investigación cerrada y recordó que por estos lamentables hechos se detuvo al encargado de la célula que coordinó el ataque apodado El Kaos, al reclutador de los sicarios, al que los transportó y a un funcionario del ayuntamiento que proporcionó información sobre los movimientos del alcalde.

García Harfuch adelantó que siguen en la búsqueda de líderes del cártel que ordenó su ejecución en el estado vecino de Jalisco.

"El móvil como lo mencionamos fue el móvil por parte de la delincuencia organizada, de un grupo radicado en Jalisco, líderes que están también en Jalisco, ese fue principalmente el móvil, el atentado en contra del presidente municipal", precisó.

Reproducir La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabeza su conferencia mañanera del 6 de febrero de 2026.

vjcm