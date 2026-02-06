Despegar registra un aumento del 25 % en el interés por viajar a California, impulsado por el Súper Domingo

De acuerdo con Despegar, la demanda de viajes a California, sede del encuentro entre los Patriotas de Nueva Inglaterra y Halcones de Seattle, registró un incremento motivado por quienes buscan transformar el evento en una experiencia de viaje completa.

"Hemos observado que la preferencia al destino sede para esta edición creció en un 25 % frente a las semanas previas al evento, con viajeros que están llegando incluso hasta dos semanas antes para aprovechar todo lo que ofrece California. Esto muestra un cambio en la manera de viajar: el evento funciona como disparador, pero la experiencia se extiende mucho más allá del partido", señaló Santiago Elijovih, VP y Country Manager de Despegar en México.

Además, los paquetes de viaje se consolidaron como la opción preferida para quienes planean asistir al Super Domingo. La demanda de paquetes hacia California registró un incremento del 52 % frente al mismo periodo del año anterior, por la practicidad de integrar vuelo, hotel, transporte, actividades turísticas y asistencia al viajero en una sola compra, optimizando tiempo de planeación y presupuesto.

Para acompañar esta demanda, Despegar lanzó promociones especiales para que más viajeros pudieran vivir la emoción del evento. A través de Bowl Trip, la plataforma ofreció ofertas exclusivas en hoteles y paquetes internacionales, y descuentos de hasta $1,500 pesos mexicanos al pagar con tarjeta de crédito Banorte.

"El viajero busca aprovechar al máximo cada aventura. Nuestra propuesta de paquetes y promociones exclusivas nos permite hacer más accesible la experiencia de viajar a grandes eventos internacionales, garantizando que más viajeros organicen su viaje con anticipación y se concentren únicamente en disfrutar", agregó Elijovich.

Los grandes eventos deportivos continúan redefiniendo la forma en que las personas viajan, con periodos vacacionales más amplios, decisiones de compra más inteligentes y experiencias pensadas desde la comodidad y la flexibilidad.