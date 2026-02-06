Pareja de 'gandallas' atacan a chofer de app en Puebla, pero la libra con esto... 

“Amigo, por favor no.…”

¡Cállate!...

¡Amigo, por favor, por favor, amigo, no! ¡Por favor te lo ruego!...

Te voy a dar otro...

Así, una pareja de asaltantes amedrentó y golpeó al conductor de un taxi por aplicación en la zona Ciudad Judicial, San Andrés, en Cholula, Puebla, el hecho quedó grabado en la cámara de seguridad de la unidad y se puede ver el rostro de los atacantes.

Pásate para atrás... se escucha que ordenan los asaltantes.

Amigo, por favor no, te lo ruego...

¡No, no por favor, por la virgencita, por la virgencita!... ¡Amiga, por favor no, por favor!” ...

Así los hechos

Fueron casi tres minutos de terror lo que vivió el conductor por aplicación, la pareja de delincuentes se hizo pasar por clientes para intentar asaltar al conductor y robarle su vehículo.

Lo encañonaron, lo amenazaron con un arma, lo golpearon y hasta lo agredieron con un teaser.

Pero la preocupación de quedarse sin su único medio de trabajo fue tan grande que prefirió enfrentarlos: Aceleró y frenó de golpe para frustrar el asalto.

Por fortuna, el conductor del auto sobrevivió y hoy está para contarlo.

“Ahí ya empezaba a tener miedo... Imagínate, iba a 90 y comencé a tocar el claxon... Y ahí me frené de a golpe... ¡Y, ya!...

¡Si los reconoces denúncialos!

