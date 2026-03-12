Homenajean a militares caídos en operativo contra El Mencho

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que ayer encabezaría un homenaje a los elementos de las Fuerzas Armadas que fallecieron en el operativo contra Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, exlíder del Cártel Jalisco Nueva Generación.

Al finalizar su conferencia matutina, la mandataria federal fue consultada sobre la actividad que tendría la tarde de este miércoles y respondió que encabezaría una ceremonia con los familiares de los elementos caídos y que se mantendría sin acceso público por respeto a las víctimas.

Bueno es privado, pero lo puedo decir, va a haber un homenaje a los compañeros caídos en Jalisco. Vamos ahora para allá, es algo privado con las familias”, informó.

Se optó por privacidad de las familias sobre el lugar de l homenaje

Sobre la insistencia de conocer el lugar del homenaje, la jefa del Ejecutivo resaltó que se opta por la privacidad de las familias.

“Es aquí, pero sí quisiera que se mantuviera en privado, por respeto a las familias”, respondió.

Este martes, el secretario de Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, defendió el operativo en el poblado de Tapalpa, donde fue abatido El Mencho.

En defensa de los elementos, el titular de la Defensa aseguró que por las características propias de Nemesio Oseguera “era poco probable que él se entregara”.

El funcionario federal enfatizó que cuando los elementos sitiaron a El Mencho se le pidió entregarse antes de abrir fuego en su contra.

— “¿Por qué no se capturó vivo?”, se le insistió.

— “Se intentó, pero si está muriendo nuestra gente, tienen todo el derecho de utilizar las armas para defenderse. Por las características propias de este delincuente es evidente que era poco probable que él se entregará. Llevaba mucho armamento, también se explicó aquí”, remarcó.

