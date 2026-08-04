Hasta 40 migrantes detenidos en un solo día en operativos de ICE dentro de aeropuertos de EU

Los operativos de deportación impulsados por la política migratoria del presidente Donald Trump han dejado hasta 40 personas detenidas en un solo día al interior de los aeropuertos de Estados Unidos, según fuentes del Departamento de Seguridad Nacional.

Los datos presentados por NBC News muestran que, mientras en mayo de 2025 se registraba un promedio de 10 detenciones diarias, actualmente los arrestos oscilan entre 20 y 40 por día.

Los operativos se han concentrado en al menos 15 aeropuertos del país, donde agentes han detenido a personas de más de una docena de nacionalidades, incluidos cónyuges de ciudadanos estadounidenses y trabajadores del sector tecnológico.

De acuerdo con un reporte de The New York Times, este aumento estaría relacionado con un acuerdo de cooperación entre la Administración de Seguridad del Transporte (TSA) y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

La Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes de Los Ángeles (CHIRLA) emitió una alerta de viaje, recomendando a migrantes con solicitudes pendientes de residencia permanente o asilo consultar con un abogado antes de realizar viajes dentro del país.

En un comunicado, Yunuen Trujillo, directora de servicios legales de CHIRLA, señaló: "En las últimas semanas, CHIRLA ha recibido informes de miembros de la comunidad que indican un aumento en las detenciones relacionadas con la inmigración en aeropuertos estadounidenses durante viajes nacionales"

Hemos confirmado múltiples informes de estas detenciones en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles (LAX) y el Aeropuerto Internacional de San Francisco (SFO) en California. También se han reportado incidentes similares en Nevada, Colorado, Massachusetts, Florida, Illinois, Kansas, Michigan, Nueva Jersey, Texas y Virginia”

Trujillo hizo hincapié en que estos incidentes, a diferencia de los casos de control migratorio reportados anteriormente durante viajes aéreos nacionales, muestran un patrón que busca detener a las personas que sentían seguridad al trasladarse en avión de un estado a otro. .