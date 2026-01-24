Piden retomar Plan de Justicia Socio Ambiental para Valle del Mezquital en Hidalgo

Tras el voto mayoritario de la población en contra del Parque Ecológico y de Reciclaje en Hidalgo, al que calificaron de “simulación institucional”, integrantes de colectivos ambientalistas, agrupaciones de la sociedad civil y habitantes de Apaxco, Atotonilco de Tula, Atitalaquia, Tlaxcoapan, Tula, Tepeji, Tlahuelilpan, Tezontepec y Tepetitlán, formaron el Frente por la Vida y la Justicia para la Región Tolteca (FVJRT).

El objetivo es continuar la lucha por un medio ambiente sano y por el acceso a la justicia socio ecológica, de las comunidades afectadas por la contaminación y la devastación, en uno de los llamados infiernos ambientales de México.

Plan de Justicia Socio Ambiental para Valle del Mezquital en Hidalgo. Especial

En este marco, una comisión de activistas y ciudadanos acudió el pasado martes 20 de enero a Palacio Nacional para entregar un oficio en el que expresan nuevamente su disposición al diálogo y la necesidad de construir colectivamente entre diversos sectores de la sociedad, la academia, y las instituciones del Estado Mexicano, un Plan de Justicia Socio Ambiental para la región.

La idea es resolver de forma ética, integral y en apego al marco jurídico, el grave deterioro ecológico que aqueja desde hace décadas al entorno natural y a los habitantes de este territorio, situación que ha colocado al Sur del Valle del Mezquital como una Región de Emergencia Sanitaria y Ambiental, Paraíso Industrial -Infierno Ambiental, o Zona de Sacrificio.

Al ser recibido el documento por la oficina de atención ciudadana de la Presidencia de la República, fueron canalizados a oficinas centrales de Semarnat, donde fueron atendidos por el encargado de la Unidad Coordinadora de Proyectos Prioritarios, Vinculación Social y Derechos Humanos.

Restauración ecológica y saneamiento para la región

Los representantes del Frente por la Vida y la Justicia para la Región Tolteca, explicaron que esta nueva etapa de lucha, se da en el contexto del discurso oficial del gobierno federal de restauración ecológica y saneamiento para la región.

Pero que contrasta con la realidad porque actualmente se impulsan y desarrollan proyectos que representan lo contrario (colectores en los ríos Tula y Salado, Tren México-Querétaro, tecnificación de Distritos de Riego, trasvase del Acuifero Valle del Mezquital a Cuenca de México, mega fraccionamientos de viviendas de interés social, ampliación de parques industriales, entre otros), más impactos socioambientales negativos que se sumarían a los que ya prevalecen y que rebasan por mucho la capacidad de carga en agua, aire, suelo, biodiversidad, lo que ha constituido graves violaciones sistemáticas y estructurales a los derechos humanos y ecológicos”, advirtieron.

Por ello, consideraron importante retomar procesos pendientes como el Decreto publicado en septiembre de 2024 en el Diario Oficial de la Federación (DOF), con el que se emite la Declaratoria de Zona de Restauración Ambiental para el área de Influencia de la Presa Endhó (11 municipios de Hidalgo), que impulsaron varias organizaciones locales ante la Semarnat desde 2019.

Además de retomar las iniciativas de modelos de basura cero o municipios libre de basura que se presentaron a gobiernos municipales desde 2022 con el Movimiento No al Basurero en Atitalaquia, así como la creación de un pulmón verde o zona de amortiguamiento en los terrenos de la fallida refinería de Tula.

Frente por la Vida y la Justicia para la Región Tolteca

El Frente por la Vida y la Justicia para la Región Tolteca está integrado por la Red de Conciencia Ambiental "Queremos Vivir"; Parque "Ricardo Flores Magón"; Movimiento no al Basurero Atitalaquia; Caminando por la Justicia Atitalaquia, Colectivo de Comunidades en Defensa de la Vida y el Territorio de la Región Tolteca.

Asimismo por el Frente de Comunidades en Contra de la Incineración (FCCI); Afectados del Canal Tlamaco-Juandhó; Fundación Apaztle, Unión Ecologista San Jerónimo Tlamaco; En Defensa de Doxey; Río Tula Restauración y Justicia Socio Eco Hidrológica; ProSalud Apaxco-Atotonilco, y Azcatl Takiti.

