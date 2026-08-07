Piden atender riesgos en videojuegos como cibersecuestro y extorsión digital

La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhortó a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC) a continuar el fortalecimiento de la estrategia nacional de prevención y atención frente a los riesgos asociados al uso de videojuegos en línea por parte de niñas, niños y adolescentes.

Senadores y diputados acordaron que lo anterior debe poner particular énfasis en los casos relacionados con cibersecuestro, secuestro virtual y extorsión digital.

Además, los legisladores pidieron reforzar las campañas de información dirigidas a madres, padres, personas tutoras y comunidades escolares.

En el dictamen, avalado por la Comisión Permanente, advirtieron que la interacción de niñas, niños y adolescentes con personas desconocidas a través de los videojuegos en línea no sólo representa un riesgo de convivencia digital, sino que puede constituir la puerta de entrada a conductas delictivas graves, como grooming, acoso y amenazas.

Además, corren riesgos de otros delitos como extorsión, fraude, suplantación de identidad u obtención indebida de datos personales, violencia digital, captación, explotación sexual o formas de secuestro virtual.

El documento refiere que, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Consumo de Contenidos Audiovisuales del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), el consumo de videojuegos entre niñas, niños y adolescentes ya constituye una práctica ampliamente extendida en México.

La medición incluyó a población de siete a 17 años y reportó que 63 por ciento de niñas, niños y adolescentes en zonas urbanas y 51 por ciento en zonas rurales consumen videojuegos.

También detectó que quienes juegan, 61 por ciento en zonas urbanas y 59 por ciento en zonas rurales, lo hacen en línea, con un promedio de uso diario de 2.4 horas y 2.1 horas, respectivamente.

En ese contexto, los legisladores coincidieron en que la protección de niñas, niños y adolescentes frente a los riesgos digitales no puede descansar exclusivamente en las autoridades de seguridad, sino que requiere la participación de madres, padres, personas tutoras y comunidades escolares.