Plan integral para la Bahía de Ohuira avanza para atender demandas de colectivos: Mauricio Rodríguez

El Plan Integral para la Conservación Ambiental, el Bienestar Comunitario y el Desarrollo Sostenible de la Bahía de Ohuira representa una ruta de salida viable para resolver el conflicto de la planta GPO que data de hace más de 12 años, al contar ya con dependencia responsable, presupuesto asignado y un calendario para cada fase, afirmó el comisionado del Gobierno de la República, Mauricio Rodríguez Alonso. La propuesta surge de cinco mesas de diálogo donde la empresa aceptó el planteamiento, por lo que se espera la resolución del colectivo Aquí No tras la socialización con las comunidades indígenas involucradas.

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El comisionado enviado por la presidenta Claudia Sheinbaum explicó que el acuerdo contempla una firma pública con el Gobierno de México, el nombramiento de un enlace estatal, la instalación de una oficina informativa y revisiones mensuales públicas sobre los avances. Rodríguez Alonso enfatizó que el plan da respuesta a las inquietudes planteadas por pescadores y prestadores de servicios turísticos, asegurando que la extracción y descarga ya no se realizarán en la bahía. Asimismo, se acordó un programa de restauración de manglar, saneamiento, un comité de vigilancia ambiental y un Centro de Atención Inmediata de Protección Civil, Bomberos y Cruz Roja, complementado con cortinas de aspersión y recorridos de seguridad.

No obstante, el funcionario lamentó la existencia de sectores interesados en boicotear el diálogo para evitar acuerdos. Hizo un llamado directo al colectivo Aquí No para mantener la interlocución formal con el Gobierno federal, recordando que las medidas impactarán directamente a cuatro comunidades de la zona. La propuesta incluye además obra pública, servicios, programas económicos para pescadores y el respeto a los usos y costumbres indígenas. El Gobierno federal se mantendrá a la espera de la postura concreta que presente la agrupación la próxima semana.