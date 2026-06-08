Pide Segob a CNTE tener responsabilidad colectiva y evitar afectaciones a terceros

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, llamó a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación a tener responsabilidad colectiva y retirar su plantón en el Centro de la Ciudad de México, y evitar afectaciones a trabajadores, comerciantes y turismo.

Insistió en que desde la llegada de la CNTE se han desarrollado mesas de trabajo en las que se les han expuesto las propuestas que el gobierno de México tiene para sus peticiones, y que han sido rechazadas por esa organización gremial.

“En la Ciudad de México como en el resto del país, millones de personas trabajan, estudian, se trasladan diariamente y desarrollan actividades para sus familias. Por ello, es fundamental que el ejercicio legítimo del derecho a la protesta pueda coexistir con los derechos de quienes habitan y transitan en esta gran ciudad.

Por lo tanto, siempre, desde el inicio de nuestras conversaciones, hemos hecho un exhorto a que haya acuerdos para levantar el plantón y no afectar más las clases de niñas y niños que están próximos a concluir, en este mes, el ciclo escolar. Y evitar también la afectación a trabajadores, visitantes y comerciantes del Centro Histórico de la Ciudad de México”, expuso Rodríguez en la rueda de prensa matutina en Palacio Nacional.

La titular de Gobernación hizo un “llamado respetuoso” a la CNTE para que sus manifestaciones se desarrollen pacíficamente, con respeto a los derechos humanos y hacia los derechos de terceros.

Integrantes de la CNTE llevaron su protesta a televisoras para dar a conocer sus demandas. Miriam Guerrero

“Este es un gobierno que dialoga y que no utiliza la represión como mecanismo para atender las demandas, sin embargo, también es importante considerar hacer un llamado a la responsabilidad colectiva”, recalcó la secretaria.

La funcionaria recalcó que las mesas de negociación con ella, con la Secretaría de Educación Pública y el ISSSTE, siguen abiertas y continuarán hasta que se alcance un acuerdo con la CNTE.

La Secretaría de Gobernación reitera esta plena disposición para continuar trabajando con las maestras y los maestros de todos los estados, en atención a estas demandas de justicia, y para seguir construyendo los acuerdos que contribuyan al fortalecimiento de la educación pública y la dignificación de la labor docente”, concluyó Rodríguez.