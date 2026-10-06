Pide Gobernación a partidos candidatos "por el buen camino"

Aunque en privado admitió que no existe todavía la estrategia de seguridad para las elecciones de 2027, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, garantizó que “será una elección en donde el Estado mexicano dará todas las condiciones de seguridad para que se puedan llevar a cabo comicios con tranquilidad y donde se respete la voluntad ciudadana”.

Ayer, la titular de Gobernación informó que solicitó a los partidos políticos representados en el Senado de la República que en las elecciones de 2027 presenten candidatos “que anden por el buen camino”.

Una recomendación que tomaron bien

En una breve conferencia de prensa, en la que respondió cuatro preguntas, la funcionaria detalló: “Les pedimos a todos los partidos políticos que pudieran estar eligiendo dentro de los procesos internos a candidatas y candidatos que tuvieran un currículum limpio, que fueran candidatos, candidatas, mujeres, hombres, con una trayectoria de ética y de compromiso con la ciudadanía, que anduvieran por el buen camino. Esa fue la recomendación que tomaron a bien”.

Rodríguez admitió que durante la reunión privada que sostuvo con los integrantes de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado —la cual se prolongó por tres horas— los legisladores opositores le reprocharon su intervencionismo en ceremonias del Instituto Nacional Electoral (INE) y le urgieron condiciones de seguridad para las contiendas.

Hay y siempre habrá un respeto absoluto a la decisión ciudadana sobre la definición en las elecciones. Que no dudaran, como así ha venido siendo, la parte del respeto absoluto a la ley y a las normas electorales y, también, en general, que queremos un proceso limpio, un proceso claro, transparente, en donde haya mucha participación ciudadana, como así lo ha sido”, informó que les contestó a los parlamentarios.

Añadió que en 2027 “será una elección en donde el Estado mexicano dará todas las condiciones de seguridad para que se puedan llevar a cabo comicios con tranquilidad y donde se respete la voluntad ciudadana”.

Rechaza dominio del crimen

La titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), quien se convirtió en la primera responsable de la política interna en no comparecer públicamente ante el Pleno senatorial y optar por un encuentro privado con los integrantes de la Jucopo, negó la existencia de un estudio del gobierno federal en el que se admita que el 30% del territorio nacional está dominado por el crimen organizado.

En conferencia de prensa por separado, la vicecoordinadora de los senadores del PAN, Mayuli Latifa Martínez, confirmó que la secretaria les negó la existencia de dicho estudio y que admitió que todavía no se cuenta con un plan para garantizar la seguridad de las y los candidatos, impedir que el dinero del narcotráfico llegue a las campañas y tener la certeza de que ninguno de los abanderados en los tres niveles de gobierno estará involucrado con la delincuencia organizada.

En la reunión de tres horas estuvieron presentes los morenistas Ignacio Mier, Higinio Martínez, Sasil de León y Cuauhtémoc Ochoa; la panista Mayuli Latifa Martínez; el verdeecologista Manuel Velasco; los priistas Manuel Añorve y Pablo Angulo; los petistas Geovanna Bañuelos y Alberto Anaya, así como los emecistas Alejandra Barrales y Clemente Castañeda.