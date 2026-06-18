A pesar del desabasto en estaciones de gasolina en Oaxaca, CNTE mantiene sus bloqueos

Después de que hasta 17 estaciones gasolineras se reportaron sin combustible para abastecer la demanda de los conductores en Valles Centrales de Oaxaca, los integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) mantienen tomada la Terminal de Almacenamiento y Despacho de Petróleos Mexicanos (Pemex) en Santa María El Tule.

Y a pesar de esta situación que ya se refleja en compras de pánico en toda la entidad, a los consumidores solo les queda esperar a que se llegue a un acuerdo con el gobierno federal.

Así lo expuso el ingeniero José Luis Ballesteros Melgar, presidente del Grupo de Empresarios Gasolineros del estado de Oaxaca, tras informar que desde la mañana de este jueves ya fue reinstalada la toma de las instalaciones de Pemex, como lo han estado haciendo desde la semana ante pasada.

“Empezó de manera intermitente, los profesores estaban bloqueando la terminal a lo mejor de 9 de la mañana a las 3 de la tarde. Y la gente de Pemex, muy profesional, por las tardes, noches, madrugadas, había sincronía con el gremio gasolinero de Valles Centrales de Oaxaca y se podía surtir de alguna forma. Iban haciendo esto en las estaciones y el público no lo notaba. El día lunes, martes, empiezan a bloquear la terminal de tal forma que las estaciones no pudieron ser reabastecidas”.

Ante la situación, el ingeniero apuntó que al medio día del martes, entre 15 y 17 estaciones ya no tenían combustible. Para el miércoles, los inconformes dieron 3 horas para resurtirse, y posteriormente volvieron a cerrar; esta situación se repitió por la noche y madrugada de este jueves, “nuevamente, hace unos minutos, vuelven a bloquear la terminal con lo cual no puede operar de manera regular”.

“La terminal del Tule básicamente surte de maneral local a Oaxaca capital y a sus alrededores, lo que conocemos como Valles Centrales, esa es la parte afectada. […] Es un valle que tiene varios municipios, también surte a algunas otras zonas del estado”.

Adentro de este territorio y población afectada se encuentra al sector minero el cual usa pipas de Pemex de forma local; sin embargo y ante el desabasto, apuntó el líder, han tenido que surtirse a terminales áreas con unidades foráneas.

“Más lejanas, que tienen un flete mucho mayor, que hay una distancia más grande que recorrer y que hay tiempos de esperas mayores por el surtimiento. Sin embargo, cuando hay un cierre total, que no pueden salir esas pipas, no tienen manera de surtirse, no hay terminal alterna porque no tienen equipos propios, sino tienen que esperar ser surtidas por el equipo de Pemex”

Ballesteros Melgar detalló en entrevista con Pascal Beltrán del Río para la Primera Emisión de Imagen Radio que, de seguir con estas tomas por parte de la Coordinadora, el abasto de gasolina en la entidad duraría menos de cuatro días.