Personal de la Fiscalía de Tabasco denuncia rezago salarial y carencias operativas 

Las protestas de trabajadores de la Fiscalía General del Estado de Tabasco (FGE) que han salido a las calles y se apostaron frente al edificio central de la dependencia, no como un acto aislado, sino es un reflejo de un deterioro institucional que ha sido ignorado por la actual administración estatal a cargo de Javier May Rodríguez.

Policías de investigación, peritos y agentes del Ministerio Público no solo exigen mejores condiciones laborales, también evidencian una gestión que, bajo el gobierno de Tabasco, ha permitido que la procuración de justicia opere con limitaciones estructurales.

Mientras esperan una respuesta del fiscal general, Óscar Tonatiuh Vázquez Landeros, el trasfondo apunta más arriba. Días antes, el personal entregó un documento con sus inconformidades, donde advierten que las carencias ya afectan directamente su desempeño.

El punto más crítico sigue siendo el salarial de acuerdo con los propios trabajadores, existe una diferencia considerable entre lo que marca el tabulador y lo que realmente perciben, una brecha que, lejos de corregirse, se ha profundizado en medio de una administración que no ha logrado traducir su discurso en condiciones dignas para quienes sostienen el sistema de justicia.