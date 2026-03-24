Alcalde de Juárez pide licencia, pero deja a su esposa a cargo

El Congreso de Nuevo León aprobó, este martes, por mayoría la licencia para separarse de su cargo al alcalde de Juárez, Félix Arratia, y que su esposa, Mónica Oyervides se desempeñe como alcaldesa sustituta.

Los diputados locales aprobaron con 36 votos a favor, dos en contra y una abstención la licencia del presidente municipal de extracción emecista.

Por otra parte, la designación de la titular del DIF municipal en el cargo de alcaldesa sustituta se aprobó con 33 votos a favor, cuatro en contra y una abstención.

La diputada de Morena, Grecia Benavides. que votó en contra de la licencia de Arratia se pronunció en contra del acto de nepotismo porque Arratia dejará en el cargo a su cónyuge.

Hemos estado luchando una y otra vez para que se pueda reglamentar en contra del nepotismo, porque esa es una de las lacras de la politiquería", expuso Benavides.

Por otra parte, Rocío Montalvo consideró una traición al pueblo de Juárez que Arratia deje su cargo, sin responder por los actos de "corrupción y opacidad" del municipio

A través de sus redes sociales, el propio Arratia se pronunció sobre la licencia para separarse de su cargo y agradeció al Congreso estatal.

Esta decisión la tomé para responder a la tarea sustancial que me ha encomendado el gobernador: integrarme al equipo del Gobierno del estado. Seguiré trabajando por la gente de Juárez, y desde el gobierno estatal vamos a lograr grandes cosas para el municipio y para Nuevo León", publicó.

Movimiento Ciudadano perfila a 8 para gubernatura de Nuevo León

Con vistas a la elección de 2027, en días pasados, dirigente nacional de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, "destapó" a ocho perfiles de Nuevo León para la gubernatura de esta entidad, entre quienes se encuentran, la titular de Amar a Nuevo León, Mariana Rodríguez, y Luis Donaldo Colosio.

Otros de los nombres que dio a conocer son Martha Herrera, Héctor García, Alma Rosa Marroquín, Miguel Flores, Raúl Lozano y Félix Arratia.

La gran ventaja que tenemos es que tenemos a las mejores mujeres y los mejores hombres para darle continuidad al gobierno de Samuel García", destacó.

Agregó que no hay otra fuerza política que tenga estos liderazgos.

Son la garantía de que Nuevo León tendrá un gobierno eficiente en los próximos años, la garantía de que Movimiento Ciudadano ganará la elección del 2027", afirmó.

Dijo que también son la garantía de que el proyecto que se ha construido va a caminar hacia 2030.

Además, sentenció que la nueva etapa para Nuevo León será cuando Movimiento Ciudadano gane la presidencia de la República en el 2030.

Sin arrogancia con el aprendizaje de los últimos años, sí tenemos todas las condiciones para volver a mandar un mensaje nacional desde Nuevo León en este 2027", destacó.

Por último, aseguró que el gobierno de Samuel García tiene una aprobación por encima de las tres cuartas partes de la población, además de que los gobiernos municipales de MC también tienen una enorme aceptación.

¿Qué se elige en 2027?

Nuevo León será uno de los estados que el próximo año renovará su gubernatura, ocupada actualmente por Samuel García, quien asumió el cargo en 2021 tras alzarse con la victoria en las elecciones de ese año como candidato de Movimiento Ciudadano.

Además, esta gubernatura convergerá con la elección intermedia federal, en la que se renovarán los integrantes de las Cámaras de Diputados y de Senadores.

jcp