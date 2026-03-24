Atletas olímpicos se unen a la Carrera RENACE 2026 para apoyar la salud mental

El pasado 15 de marzo, la Fundación Manuel Muñoz Cano llevó a cabo con éxito la Carrera RENACE 2026 en la 1ª sección del Bosque de Chapultepec. El evento tuvo como objetivo recaudar fondos para promover la salud mental y contó con la participación de 650 personas, quienes recorrieron 5 o 10 kilómetros en un ambiente inclusivo y lleno de apoyo hacia esta causa fundamental.

La competencia contó con la destacada participación de varios atletas olímpicos, entre ellos Osmar Olvera, Duilio Carrillo y Stefanía Aradillas, quienes se sumaron al esfuerzo de promover la salud mental en México a través del deporte.

Corredores y familias se reúnen para la fotografía oficial al finalizar la Carrera RENACE organizada por la Fundación Manuel Muñoz Cano en Chapultepec el 15 de marzo de 2026. Excélsior

En este sentido, Duilio Carrillo, ganador de la Carrera RENACE 2026 y pentatleta olímpico, expresó su entusiasmo por ser parte de este evento y su apoyo a la causa.

“Me encanta participar en eventos deportivos que reúnen a las familias con el propósito de ayudar. Reconozco la importancia de la salud mental, ya que es fundamental como atletas de alto rendimiento estar acompañados de un profesional en esta área. Me llena de alegría que la Fundación Manuel Muñoz Cano y todos los patrocinadores apoyen a personas que sufren algún padecimiento mental. Agradezco la invitación y la posibilidad de contribuir.”

Participantes muestran sus dorsales tras su participación en la Carrera RENACE organizada por la Fundación Manuel Muñoz Cano en Chapultepec el 15 de marzo de 2026. Excélsior

El evento contó con la colaboración de importantes aliados como Grupo INDI, CEMEX, Comex, entre otros, que hicieron posible que los fondos recaudados fueran destinados a brindar apoyo a quienes requieren servicios de salud mental, como terapias, medicamentos y estudios psiquiátricos.

La Fundación Manuel Muñoz Cano (MMC) continúa destacando por su compromiso con la salud mental, organizando actividades que no solo promueven el deporte, sino también la conciencia sobre el bienestar emocional.

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