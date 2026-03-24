“Casi, casi listo” el Tren Suburbano CDMX-AIFA

“Casi, casi…”, se encuentra lista la extensión del tren suburbano que conectará a Lechería con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, informaron Jesús Esteva, secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes; y Andrés Lajous, titular de la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario.

Los funcionarios fueron cuestionados al salir de Palacio Nacional tras reunirse con la presidenta Claudia Sheinbaum.

El 21 de diciembre de 2025, la titular del Ejecutivo supervisó la conclusión de la obra y solicitó que el tren iniciara operaciones este 29 de marzo, antes de la Semana Santa.

Apenas el 17 de marzo la presidenta reconoció que la fecha podría cambiar al 5 de abril, debido a que aún continúan las pruebas de seguridad del Tren.

La ampliación del tren de Lechería al AIFA es de unos 23 kilómetros y se sumará al trayecto que ya da servicio de Buenavista a Lechería.

Reproducir Jesús Esteva, secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes; y Andrés Lajous, titular de la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario

De acuerdo con Lajous, el tren tardará 43 minutos para realizar el trayecto entre Buenavista y el AIFA.

Los trenes tendrán una frecuencia de 15 minutos y hay diez convoyes que darán servicio.

El tren viajará a una velocidad promedio de 65 kilómetros por hora y cada convoy tiene capacidad de 719 pasajeros, y un aforo estimado de 82 mil pasajeros al día.

El AIFA fue inaugurado hace cuatro años y para llegar a él se han construido carreteras tanto libres como de cuota, y un sistema de transporte de pasajeros mediante el Mexibús, sin embargo, a la fecha no está conectado con un sistema de transporte masivo.

Este martes también se reunió con la presidenta el coordinador del proyecto de auto eléctrico Ollinia, Roberto Capuano, el cual será presentado públicamente el 11 de junio durante la inauguración de la justa mundialista.

jcp