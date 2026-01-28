¡Indignante! agresión recibió el perrito Max en Tlaxcala, perdió un ojo; responsable quedó grabado

Max, un perro rescatado de la calle, sufrió una agresión que le provocó la pérdida de un ojo luego de que una persona le arrojara una piedra en calles de la capital de Tlaxcala. El ataque generó indignación entre vecinos y defensores de animales, quienes exigen justicia y castigo para el responsable.

El ataque y sus consecuencias

De acuerdo con el testimonio de los dueños, el ataque ocurrió cuando la hija de la familia salió a pasear al lomito y olvidó una sudadera, por lo que regresó brevemente a su domicilio y dejó a Max afuera.

“Mi hija salía a la calle con el perrito y se le olvidó su sudadera. Regresó a la casa y fueron instantes en los que el perrito se quedó afuera. Cuando empezó a escuchar los aullidos y el llanto, salió y se dio cuenta de que una persona ya lo había agredido con una piedra”, relató el dueño.

El golpe causó lesiones graves. Max fue trasladado de inmediato a una clínica veterinaria, pero el daño ya era irreversible.

Lamentablemente el perrito perdió un ojo. Lo llevamos al veterinario ese mismo día, pero ya no fue posible rescatarlo”, explicó. Indignación ciudadana y exigencia de justicia

El caso provocó consternación y enojo entre la ciudadanía, que se ha sumado a la exigencia de justicia por este acto de crueldad animal.

Lo único que le pido a las autoridades es que me apoyen para hacer justicia. Este perrito lo rescató mi hija de la calle; ya había sufrido mucho maltrato”, añadió el propietario.

Max, perro rescatado que perdió un ojo tras una agresión, recibe cuidados mientras activistas y vecinos exigen justicia por el caso de crueldad animal en Tlaxcala. Excélsior

Los dueños de Max presentaron una denuncia ante las autoridades correspondientes por el delito de crueldad animal, con la esperanza de que el agresor sea identificado y sancionado conforme a la ley. Por fortuna, quedó grabado, para su pronta localización.

Marco legal y cifras sobre maltrato animal

En Tlaxcala, el maltrato y la crueldad animal están tipificados como delito en el Código Penal del estado.

De acuerdo con el artículo 434 Bis, quien cause lesiones a un animal que deriven en daño permanente puede enfrentar:

De seis meses a dos años de prisión

Multas de hasta 300 Unidades de Medida y Actualización (UMA)

Las sanciones pueden incrementarse si el acto se comete con extrema violencia o provoca mutilaciones.

Según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), durante 2024 Tlaxcala registró más de 60 carpetas de investigación por delitos relacionados con maltrato animal, lo que refleja un aumento sostenido de denuncias en comparación con años previos.

Organizaciones defensoras de animales han señalado que la correcta integración de las carpetas de investigación y la identificación de los agresores son claves para evitar la impunidad y garantizar la aplicación efectiva de la ley en este tipo de casos.

