En el penúltimo día de pago, tres letras cobran hoy la Pensión del Bienestar

El mes de enero entra a su última semana y con ella también la dispersión de la Pensión del Bienestar, la cual comenzó el pasado lunes 5 del presente mes con el primer pago del 2026 a los más de 18 millones de personas recibirán sus pensiones y apoyos económicos en el arranque de estos programas del año en curso.

Las aportaciones se llevan a cabo de manera escalonada a las cuentas del Banco del Bienestar de las y los derechohabientes, conforme a la letra inicial del primer apellido de cada persona que esté inscrita en los programas sociales que el gobierno de México otorga.

Derivado de lo anterior, este martes 27, toca el turno a todas aquellas personas cuyo primer apellido comience con las letras T, U, V para disponer del recurso correspondiente ya sea desde cajeros automáticos o directamente en las ventanillas de los Bancos del Bienestar.

Calendario de pagos para enero 2026:

Martes 27 T, U, V

Martes 27 T, U, V Miércoles 28 W, X, Y, Z

En esta ocasión, recibirán sus depósitos todas las personas inscritas en la Pensión para Personas Adultas Mayores, Pensión para Personas con Discapacidad, Pensión Mujeres Bienestar y el Programa de Madres Trabajadoras.

El mes de enero entra a su última semana y con ella también la dispersión de la Pensión del Bienestar. Cuartoscuro

¿Cuánto incrementaron las pensiones?

Cabe mencionar que en este 2026, todas las pensiones tuvieron incremento económico. Este primer bimestre del año, más de 18 millones de personas recibirán sus pensiones y apoyos económicos, los cuales suman una inversión social de más de 99 mil 345 millones de pesos.

Incrementos por pensión:

La Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores otorgará 6 mil 400 pesos bimestrales a las mujeres y hombres de 65 años en adelante.

La Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores otorgará 6 mil 400 pesos bimestrales a las mujeres y hombres de 65 años en adelante. La Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad entregará 3 mil 300 pesos bimestrales.

Pensión Mujeres Bienestar, 3 mil 100 pesos bimestrales.

El Programa para el Bienestar de Niñas y Niños Hijos de Madres Trabajadoras dará un monto de 1,650 pesos bimestrales.

fdm