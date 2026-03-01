Instalan en Yucatán comité de para fortalecer limpieza y conservación de playas y costas

En el marco de la Estrategia Nacional de Limpieza y Conservación de Playas y Costas de México 2025–2030, se instaló formalmente el Comité de Vigilancia Ambiental Participativa (CVAP) de Celestún.

La conformación del Comité responde a la solicitud de la ciudadanía, particularmente del grupo Guardianas del Mar, interesada en contar con un mecanismo de participación social para fortalecer la protección y conservación de los recursos naturales de Celestún.

La ceremonia de instalación se llevó a cabo el 19 de febrero, en la Palapa del Refugio, ante unas 50 personas. Durante la sesión se nombró a la Presidenta del Comité y se integró la Mesa Directiva; quedó pendiente la designación de las y los vigilantes ambientales, quienes serán acreditados de manera individual en una etapa posterior.

Con este Comité se fortalece la participación ciudadana en la vigilancia y cuidado de las playas y costas de Yucatán, promoviendo una corresponsabilidad efectiva entre sociedad y gobierno. Cortesía

También participaron colectivos y organizaciones locales, entre ellos Prestadores de Servicios Turísticos Playa Norte de Celestún, la Sociedad Cooperativa Coonex Ha Tacab, Guardianes de los Manglares de Dzinitun, Guardianas del Mar del Comité de Manejo de la Zona de Refugio Pesquero de Celestún, el Comité de Playa Platinum y Celestún Mágico. Mujeres y hombres, jóvenes y adultos coincidieron en que la conservación ambiental y el desarrollo sustentable pueden avanzar de manera conjunta cuando hay coordinación entre comunidad y autoridades.

Durante la reunión, se destacó que el Comité será un espacio de colaboración permanente, donde las decisiones se tomen con base en información técnica, pero también considerando la experiencia y necesidades de la comunidad.

Entre los acuerdos adoptados está que la Profepa dará seguimiento a las peticiones y denuncias ambientales que presente el Comité, iniciará un proceso de capacitación en materia de residuos sólidos; dar seguimiento a la regularización de un depósito de residuos provenientes de embarcaciones, en el puerto de Celestún, y realizará en un plazo de dos semanas, la primera capacitación con la participación de la Semarnat, la SDS y la Profepa.

Con este Comité se fortalece la participación ciudadana en la vigilancia y cuidado de las playas y costas de Yucatán, promoviendo una corresponsabilidad efectiva entre sociedad y gobierno para la protección del entorno natural.

fdm