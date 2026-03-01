Operativo contra la tala ilegal dejó 14 detenidos en Michoacán

En el marco del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) coordinó un operativo sorpresa contra la tala ilegal en el estado, en el que 14 personas fueron puestas a disposición del Ministerio Público, se aseguraron 25 vehículos y 539.99 m³ de madera.

Las acciones se realizaron en el área de influencia de la Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca, la franja aguacatera del centro del estado y los bosques de Tingambato, en Uruapan; participaron 119 elementos pertenecientes a Profepa, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad Publica Ciudadana, policía municipal y Guardia Civil del Agrupamiento Forestal y Ambiental y policía municipal.

¿Cuándo y cómo fue el operativo?​

El operativo se llevó a cabo los días 19, 20 y 21 de febrero, en seguimiento a los acuerdos establecidos en la Mesa de Seguridad Ambiental, en el marco del Plan Michoacán por la Justicia y la Paz, dada la problemática de tala ilegal y cambio de uso de suelo que se presenta en la entidad, de manera particular en la Comunidad Indígena de Santiago Tingambato, franja aguacatera y área de influencia de la Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca.

Las acciones consistieron en la instalación de filtros carreteros y la realización de recorridos de inspección y vigilancia para revisar las unidades que transportaban materias primas y productos forestales. En varios casos, las personas revisadas no presentaron la documentación requerida, como remisiones y reembarques forestales, para acreditar la legal procedencia y transporte del recurso.

En la zona de influencia de la Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca se aseguraron cuatro vehículos que transportaban 113.745 m³ de madera de oyamel y pino. En los municipios de Morelia y Charo de la franja aguacatera, fueron asegurados 14 vehículos: cuatro transportaban 106.6 m³ de madera en rollo y diez llevaban 260.9 m³ de madera aserrada de pino. Ninguno contaba con documentos que acreditaran la legal procedencia del producto forestal.

Las acciones se dieron en el área de influencia de la Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca.

En los terrenos de la Comunidad Indígena de Santiago Tingambato, se estableció una Base de Operaciones Interinstitucionales (BOI) y se vigiló el filtro “La Cofradía”, donde se aseguraron otros cuatro vehículos que trasladaban 22.9 m³ de madera en rollo de pino. En este punto fueron detenidas 14 personas, quienes fueron puestas a disposición del Ministerio Público de la Federación con sede en Uruapan. Asimismo, también en Uruapan, se aseguraron 3 vehículos con 35.846 m³ adicionales de madera en rollo de la cual no acreditaron su legal procedencia.

Los vehículos asegurados fueron trasladados a corralones oficiales en Maravatío, Morelia y Uruapan. Además, inspectores de la Profepa emitieron el dictamen pericial correspondiente a solicitud del Ministerio Público Federal, detallando las irregularidades detectadas.

La Profepa ha iniciado los procedimientos administrativos correspondientes y presentado las denuncias penales. Asimismo, continuará reforzando los operativos de inspección y vigilancia para combatir el transporte ilegal de madera y garantizar el cumplimiento de la legislación ambiental.

