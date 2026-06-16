Pemex vigila el río Pánuco por mancha y recolecta muestras

Petróleos Mexicanos (Pemex) ya se encuentra investigando el origen de la mancha obscura que ha sido detectada al margen del río Pánuco.

La empresa aseguró que está llevando a cabo trabajos de recolección de muestras en el fondo del canal Varadero, en sus diferentes profundidades, además de que se está haciendo una minuciosa inspección de drenajes pluviales, principalmente de los ubicados en las vialidades externas, a la refinería Madero.

La empresa reconoció que desde estos puntos se han identificado como una de las fuentes de aporte al canal.

De manera paralela, se mantiene la operación de barreras marinas de contención, así como el monitoreo permanente de las condiciones operativas y de seguridad al interior de la refinería”, dijo la empresa en un comunicado.

El pasado fin de semana, Pemex también llevó a cabo los trabajos de muestreo en por lo menos diez puntos del río Pánuco, a diferentes profundidades, así como en las zonas colindantes.

“Hasta el momento, los monitoreos realizados confirman la ausencia de hidrocarburos en fase libre”.

Miguel Ángel Verástegui Cavazos, director de la Asociación Mediadora para el Bienestar Inteligente y Ecológico de Tamaulipas, exigió que Pemex asuma su responsabilidad y aplique el seguro de accidentes correspondiente para financiar las labores de remediación.

*mcam