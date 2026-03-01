Petróleos Mexicanos (Pemex) informó que su balance financiero cerró prácticamente en cero, lo que permitió neutralizar el déficit de 350.5 miles de millones de pesos registrado en el cuarto trimestre de 2024, gracias a la estrategia integral de capitalización y financiamiento, diseñada y operada en coordinación con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como con la Secretaría de Energía y Petróleos Mexicanos.

Precisó que este resultado se alcanzó aún considerando el pago oportuno a proveedores y el cumplimiento puntual de los compromisos de deuda. La empresa destinó más de 582 mil millones de pesos para cumplir con sus compromisos de inversión con proveedores y contratistas, así como para el fortalecimiento de su cadena de valor.

Al cierre de 2025, Pemex reportó el menor nivel de deuda en los últimos 11 años; el saldo de la deuda total disminuyó 13% respecto al cierre de 2024 y 19% en comparación con 2018”, detalló.

Mediante un comunicado de prensa, reportó que al cierre del cuarto trimestre de 2025 registró resultados operativos estables y avances relevantes en materia financiera, lo que consolida su posición como empresa pública estratégica para alcanzar la soberanía energética.

En el ámbito operativo, la producción se estabilizó en un millón 648 mil barriles diarios, mientras que el Sistema Nacional de Refinación procesó un millón 136 mil barriles diarios de petróleo crudo, lo que representa un incremento de 44.4% en comparación con el mismo trimestre del 2024”, explicó.

La empresa petrolera difundió que como parte de su estrategia de comercialización, incrementó en siete por ciento las ventas de los destilados de alto valor respecto al mismo periodo del año anterior, equivalente a 70 mil barriles diarios adicionales, “lo que fortalece el avance hacia la autosuficiencia en combustibles”.

Aseguró que los resultados favorables financieros y operativos de Petróleos Mexicanos fueron reconocidos por las principales agencias calificadoras. Durante 2025, Fitch Ratings elevó la calificación crediticia de Pemex a BB+ y Moody’s la mejoró a B1, ambas con perspectiva estable.

En este marco, en febrero de 2026 la empresa pública del Estado regresó al mercado bursátil con una emisión de certificados por 31 mil 500 millones de pesos, la cual registró una sobredemanda de 2.5 veces el monto ofertado, reflejando la confianza del mercado en la solidez de Pemex”, resaltó.

