Sheinbaum fija postura ante conflicto en Medio Oriente: "México procura la paz en el mundo"

México procura la paz en todo el mundo, afirmó la presidenta Claudia Sheinbaum ante los recientes hechos bélicos que se viven en medio oriente.

Desde Comondú, Baja California Sur, la titular del Ejecutivo explicó que desde la época posrevolucionaria México ha procurado no involucrarse en guerras, y recalcó que su administración busca la paz en todo el mundo.

“No quiero dejar de mencionar, porque en estos momentos difíciles para el mundo, México siempre ha luchado por la paz, siempre, en cualquier circunstancia.

Esos van a ser siempre los principios de política exterior de nuestro país y eso es lo que defendemos frente a cualquier situación en el mundo, México siempre va a abogar por la paz mundial, que es muy necesaria en estos momentos”, expuso la presidenta.

Explicó que esa tradición pacifista se encuentra plasmada en la Constitución, y se finca en la llamada Doctrina Estrada que plantea la libre autodeterminación de los pueblos, como principal precepto.

El presidente o la presidenta en este caso tienen que observar principios de política exterior, autodeterminación de los pueblos, no intervención, solución pacífica de las controversias, proscripción de las amenazas o uso de la fuerza, igualdad jurídica de los estados de las naciones, cooperación internacional para el desarrollo, respeto de los derechos humanos, y lucha por la paz y la seguridad”, puntualizó.

Reiteró que su propuesta de reforma electoral será enviada al congreso para su discusión, y comentó que su intención es reducir el gasto que ejercen los partidos políticos, y el INE; y que todos los que busquen un espacio en el Congreso hagan campaña.

Desde Comondú, explicó que su administración realiza varias obras para garantizar el abasto de agua hacia la ciudad de La Paz, Los Cabos, Loreto, y otras ciudades de la península.

Para la capital del Estado se construyen desde la administración anterior una presa, redes de distribución de agua y plantas de tratamiento para poder soportar el crecimiento exponencial que tiene esa ciudad.

fdm