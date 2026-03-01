Ariadna Montiel resalta que en BCS, 170 mil personas reciben apoyos del Bienestar

En Baja California Sur 170 mil personas reciben alguno de los programas sociales que brinda el gobierno federal, afirmó la secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, desde Comondú.

Durante la gira de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo por esa entidad, destacó que para este año, el gobierno federal entregará cerca de un billón de pesos en programas sociales, la cifra más alta en ese rubro en toda la historia.

Ciento setenta mil mexicanos y mexicanas que viven aquí en Baja California Sur ya reciben un apoyo de bienestar es una inversión sin precedente. Yo siempre afirmo que tenemos a la mejor presidenta del mundo no solo porque la queremos mucho sino porque en este año se destinaron un billón de pesos a los programas de bienestar, es decir, para seguir apoyando a nuestro pueblo”, expuso Montiel.

La secretaria recordó que el llamado periodo neoliberal heredó 50 millones de pobres en 2018, cuando inició la administración de Andrés Manuel López Obrador, quien generó diversos programas sociales.

Destacó que Sheinbaum dio continuidad a los programas sociales, y generó tres más, la pensión a mujeres de 60 a 64 años, becas para estudiantes de nivel básico, y visitas domiciliarias de médicos a personas de la tercera edad o con discapacidad.

