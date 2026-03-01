Lotería Nacional: Resultados del Sorteo Zodiaco 1736 del 1 de marzo de 2026

La Lotería Nacional lleva a cabo este domingo 1 de marzo el Sorteo Zodiaco 1736, el cual está dedicado a los 75 años de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Fue el 30 de marzo de 1951 cuando el honorable Consejo Universitario acordó por unanimidad transformar a la entonces Escuela Nacional de Jurisprudencia en Facultad de Derecho.

Esto representó la culminación de una aspiración compartida por generaciones de docentes, estudiantes, investigadores y egresados de esta institución, pues su propósito no era solo el de formar profesionistas del Derecho, sino forjar juristas comprometidos con el estudio y cultivo de la ciencia jurídica.

Ha sido semillero de distinguidos juristas que han transformado la vida institucional de México: presidentes de la República, premios Nobel, secretarios de Estado, académicos de reconocido prestigio nacional e internacional, ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como innumerables juristas que han destacado en la vida pública e iniciativa privada en México y el mundo.

Actualmente la Facultad de Derecho ocupa el puesto 30 en el ranking QS World University Rankings, siendo la mejor evaluada en México y una de las mejores en Iberoamérica y el mundo.

Si compraste un cachito o serie para el Sorteo Zodiaco 1736, te contamos que el Premio Mayor para hoy es de 7 millones de pesos en una serie. Esto significa que para hoy la serie consta de 120 mil emisiones, es decir, que los billetes van numerados del 00000 al 9999 por cada uno de los 12 signos del zodiaco. Cada cachito cuesta 20 pesos y la serie, 400 pesos.

¿Cuáles son los números ganadores?

Será en las próximas horas cuando la Lotería Nacional dé a conocer a los ganadores del Sorteo Zodiaco 1736, por lo que te sugerimos volver más tarde y descubrir si eres uno de los próximos millonarios.

¿De cuánto es el reintegro hoy?

Un reintegro de la Lotería Nacional es la devolución de la cantidad que se invirtió al comprar billetes o ‘cachitos’ del Sorteo Zodiaco 1736. Cada sorteo define la forma en que se reparten los reintegros, y la decisión de cobrarlos o seguir participando recae en cada jugador.

¿Cómo cobrar premios de la Lotería Nacional?

Si tu billete resultó premiado este domingo 1 de marzo, puedes cobrar tu premio o reintegro en las oficinas de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública, ubicadas en Cajas de Pagos de Premios y Reintegros, Plaza de la República No.117, Primer Piso, Col. Tabacalera, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06037, Ciudad de México, de lunes a viernes en un horario de 09:00 a 13:00 horas.

¿Cuál es el horario del sorteo de la Lotería Nacional?

El Sorteo Zodiaco 1736 se lleva a cabo a las 20:00 horas de este domingo 1 de marzo. Para seguir la transmisión en vivo, sintoniza el canal de YouTube de la Lotería Nacional - Sorteos Tradicionales.

¿Qué es la Lotería Nacional?

La Lotería Nacional es una institución gubernamental mexicana encargada de organizar sorteos y loterías con el objetivo de generar recursos para la asistencia pública.

Fundada en 1770, esta entidad tiene una larga tradición en el país y es conocida por sus diversos sorteos, como el Sorteo Mayor, Sorteo Zodiaco y Sorteo Superior, entre otros.

Los fondos recaudados a través de la venta de boletos se destinan a apoyar programas y proyectos sociales en beneficio de la población mexicana.

La Lotería Nacional no solo brinda la posibilidad de ganar importantes premios a sus participantes, sino que también contribuye al desarrollo y bienestar de la sociedad.

Cuándo será el próximo sorteo de la Lotería Nacional

El próximo sorteo de la Lotería Nacional es el martes 3 de marzo. El Sorteo Mayor 4004 será en honor al 80 aniversario del Colegio de Ingenieros Civiles de México AC. El Premio Mayor será de 21 millones de pesos en tres series; cada cachito cuesta 30 pesos y la serie completa, 600 pesos.