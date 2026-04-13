Pemex: Hidrocarburos recolectados en el Golfo se convertirán en asfalto

La paraestatal Petróleos Mexicanos (Pemex) informó que los reflejos de hidrocarburo que se han recolectado en las costas del Golfo de México serán empleados para la producción de asfalto.

En un mensaje enviado a la presidenta Claudia Sheinbaum por Pemex durante la rueda de prensa matutina, se estableció que el hidrocarburo sí puede ser reciclado.

Pemex Informa: Los residuos recolectados en el Golfo de México son enviados a 3 plantas de tratamiento en Tabasco, Veracruz y Tamaulipas, donde se tratan, reutilizan, por ejemplo, en la producción de asfalto”, leyó la presidenta Sheinbaum de una tarjeta que le fue entregada por parte de su equipo de comunicación.

El derrame de hidrocarburos en el Golfo ha afectado a costas de Veracruz y Tamaulipas, principalmente, aunque también se ha registrado el recale de material en Tabasco y Campeche.

El origen del hidrocarburo no ha sido aclarado en su totalidad, y a la fecha se han manejado las versiones de que se trata del derrame desde un buque hasta base han sido emanaciones naturales de ese material.

Hallan a manatí y pelícano muertos en playas de Coatzacoalcos

La mañana de este jueves fueron localizados un pelícano y un manatí sin vida en la localidad de Villa Allende, en el municipio de Coatzacoalcos, Veracruz, situación que generó alarma entre pescadores y ambientalistas de la región ante la persistente problemática de contaminación en cuerpos de agua del sur del Golfo de México.

El primer hallazgo se registró en la franja de playa de la colonia Escolleras, a la altura de la calle Carolino Anaya, donde fue encontrado el cuerpo sin vida de un pelícano. De acuerdo con habitantes del sector, el ave se localizó en un punto donde en días recientes se ha documentado la presencia de chapopote y residuos de hidrocarburo sobre la arena.

Horas más tarde, en un segundo hecho, pescadores de la zona reportaron el hallazgo de un manatí muerto, el cual se encontraba flotando en el río Coatzacoalcos. El ejemplar, catalogado como especie protegida, fue remolcado hacia la orilla con el fin de facilitar la intervención de las autoridades ambientales correspondientes.

Manatí muerto en el río Coatzacoalcos Foto: Especial

Estos hechos han generado preocupación entre diversos sectores, ya que se cumple casi un mes de la presunta contaminación de las aguas por el derrame de hidrocarburos en Tabasco, cuyos efectos podrían estar extendiéndose hacia la región sur de Veracruz.

Además, académicos recordaron que el pasado martes fue encontrada una parvada de pelícanos muertos en el municipio de Atoyac, luego de que las aves cayeran mientras sobrevolaban la zona, lo que ha encendido las alertas sobre una posible afectación más amplia a la fauna silvestre.

Hasta el momento, las causas de muerte del pelícano y del manatí no han sido determinadas oficialmente. Se espera que instancias como la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) realicen las diligencias correspondientes, incluyendo estudios y necropsias, para esclarecer si existe una relación directa con la contaminación detectada en la zona.

Las causas de muerte del pelícano y del manatí no han sido determinadas oficialmente. Se espera que instancias como la Profepa realicen las diligencias correspondientes. Foto: Especial

jcp