Pemex controla conato de incendio cerca de la Terminal de Dos Bocas; la Refinería Olmeca opera con normalidad

Petróleos Mexicanos (Pemex) confirmó que fue plenamente controlado un conato de incendio registrado en un área de pastizales ubicada en la periferia del quemador de la Batería de Separación Litoral, en las inmediaciones de la Terminal Marítima de Dos Bocas.

Tras el reporte del siniestro, la empresa productiva del Estado activó de manera inmediata los protocolos de emergencia. Brigadas contraincendios y personal de seguridad de la institución se desplegaron en la zona para sofocar el fuego, logrando neutralizar la situación de forma oportuna y evitando cualquier riesgo de propagación hacia la infraestructura estratégica.

Ante las especulaciones iniciales, Pemex aclaró de manera enfática que este incidente fue un evento externo y totalmente ajeno a las instalaciones de la Refinería Olmeca. Las autoridades precisaron que en el complejo petroquímico no se registró ningún tipo de percance, por lo que todas sus plantas y áreas administrativas continúan operando con completa normalidad.

El centro refinador mantiene sus actividades de procesamiento y producción bajo los estándares de seguridad habituales, sin que el conato de incendio periférico generara interrupciones en el suministro eléctrico, en los sistemas internos o en las labores del personal.

Al cierre del reporte, la zona se encuentra bajo monitoreo preventivo rutinario para asegurar que el terreno de pastizales quede completamente frío y descartar cualquier reactivación de las llamas.