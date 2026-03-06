Partidos lanzan estrategia para evadir multas de INE; sopesan investigaciones

Consejeros del INE denunciaron posibles estrategias de partidos para tratar de evadir multas, al inundar a la Unidad de Fiscalización con adendas y erratas de último minuto, en el contexto de la entrega de sus informes de ingresos y gastos ordinarios 2024, a fin de obligar a investigaciones más profundas sobre los temas sancionados, indagaciones que pueden tardar años en resolverse.

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral discutía, hasta hace unas horas, un paquete de sanciones por 706.9 millones de pesos en contra de todos los partidos políticos por irregularidades detectadas en sus informes de ingresos y gastos de actividades ordinarias.

Durante la sesión, debatían la pertinencia de enviar diversos casos a procedimientos de seguimiento o investigaciones adicionales, lo que de aprobarse podría reducir las sanciones originalmente propuestas por la Unidad Técnica de Fiscalización.

Las multas propuestas por el INE

El proyecto inicial contemplaba multas por 215.6 millones de pesos para el PT, 112.1 millones para el PRI, 85.6 millones para el PAN, 84.4 millones para Morena, 43 millones para Movimiento Ciudadano y 40 millones para el Partido Verde, además de 125 millones de pesos en conjunto para partidos locales.

Las irregularidades más sancionadas fueron egresos no comprobados por 264.9 millones de pesos, gastos no reportados por 116.3 millones y gasto sin objeto partidista por 51.7 millones de pesos, de acuerdo con el proyecto elaborado por la Unidad de Fiscalización.

Sin embargo, el debate se centró en el elevado número de adendas y erratas entregadas en los últimos días e incluso durante la propia sesión, lo que dificultó la revisión exhaustiva de los expedientes y abrió la posibilidad de modificar diversas conclusiones.

Hay erratas que cambian de fondo el monto de sanciones

El consejero Jaime Rivera, presidente de la comisión de Fiscalización, explicó que algunas de estas correcciones son menores, pero otras implican cambios de fondo que podrían alterar la calificación de las faltas o los montos de las sanciones.

Hay muchas erratas que son sólo eso y no cambian la sustancia o modifican la calificación de la sanción o algunos montos en forma poco significativa. Pero hay otras que sí implican cambios de fondo que tendremos que valorar”, señaló.

Rivera advirtió que, si se aprobaran todas las adendas planteadas por la Unidad Técnica de Fiscalización, las sanciones originalmente planteadas podrían disminuir de forma considerable.

En caso de aprobar todas las adendas que a última hora nos propone la Unidad Técnica de Fiscalización, las sanciones previamente señaladas se modificarían muy sensiblemente a la baja”, indicó.

Mientras continuaba la sesión, las cifras finales de las sanciones permanecían abiertas a cambios conforme el Consejo General resolviera las reservas y ajustes propuestos.

