Viva presenta avión mundialista y lanza campaña “Viva México”

La fiebre mundialista ya comenzó a sentirse y la aerolínea Viva lo celebró con el lanzamiento de su campaña “Viva México”, en Monterrey, Nuevo León, con la que busca contagiar el orgullo de ser mexicano rumbo a la próxima Copa del Mundo.

Durante el evento fue presentada la nueva imagen de uno de los aviones de la compañía, el cual ahora luce un diseño especial inspirado en la Selección Mexicana. La aeronave fue adaptada tanto en su exterior como en su interior con elementos mundialistas, con el objetivo de que los aficionados vivan la pasión del fútbol desde el momento en que abordan.

Esta es la tercera aeronave con la imagen de la Selección que estará volando a lo largo y ancho de México y otros países, poniendo en alto los colores que representan a los mexicanos ante el mundo.

“Esta Copa es un evento histórico para nuestro país, y como la aerolínea oficial de la Selección Nacional de México, nos llena de orgullo ser parte de este momento así. Estamos listos para volar a la Selección y a la afición, llevando la pasión y el espíritu de Viva a cada rincón del país, transportando a millones de viajeros durante el verano”, expresó Juan Carlos Zuazua, Director General de Grupo Viva Aerobus.

Viva se declara lista para vivir el Mundial junto a los aficionados.

Este avión será utilizado para trasladar a los jugadores de la Selección Mexicana a diversos compromisos deportivos, aunque también será utilizado en vuelos comerciales, permitiendo que los clientes de la aerolínea disfruten de la experiencia y formen parte del ambiente mundialista durante sus viajes.

El comisionado de la Selección Mexicana, Mikel Arreola, destacó la alianza entre la Federación y la aerolínea, señalando que esta colaboración fortalece la presencia del fútbol mexicano en todo el país.

“Físicamente Viva está en el país y la Selección Nacional está en todo el país (…) no va más que a subir de aquí al Mundial la atención por la Selección Mexicana y por nuestros queridos patrocinadores de Viva Aerobús”, expresó el comisionado durante la presentación.

De igual forma, Zuazua, explicó que esta campaña busca generar experiencias para los aficionados y turistas que viajarán dentro del país durante el Mundial.

“Estamos buscando hacer experiencias para darle la bienvenida a muchos turistas, viajando durante el país y qué mejor forma que celebrarlo con el fútbol. Hoy estamos develando el segundo avión de la Selección Mexicana”, detalló.

Para ponerle ritmo al lanzamiento de la campaña mundialista, participaron los músicos Molotov y MC Davo, quienes interpretaron el tema “Viva México”, conectando la pasión futbolera con la música en una colaboración con Warner.

Al evento también asistieron diversas personalidades e influencers, además del ex portero de la Selección Mexicana, Oswaldo Sánchez, quienes formaron parte de esta celebración que marca el inicio del ambiente mundialista.

De esta manera, Viva se declara lista para vivir el Mundial junto a los aficionados, llevando el orgullo mexicano a los cielos.

En 2025, Viva transportó a 30 millones de pasajeros a bordo de su flota de 105 aviones A320 y A321. Un hito histórico para la aerolínea que, durante casi 20 años, ha estado presente como patrocinador e impulsor de los eventos deportivos y culturales más importantes para sus pasajeros.