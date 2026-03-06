García Harfuch destaca detenciones en Jalisco; suman 890 personas capturadas

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que en Jalisco han sido detenidas 890 personas, del 1 de octubre de 2024 al 28 de febrero de 2026, es decir, en lo que va del sexenio de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Al participar en la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, desde la 15/a Zona Militar, Zapopan, Jalisco, el funcionario federal destacó que se han decomisado 10 mil 440 kilos de droga, se han desmantelado tres laboratorios y decomisado 626 armas de fuego.

Desde Jalisco, el titular de Seguridad Pública, enfatizó la detención de Nemesio Oseguera Cervantes El Mencho y de su lugarteniente y operador financiero, Rubén 'N' y Hugo 'N' (a) El Tuli. Por el operativo donde falleció el líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Omar García Harfuch dijo que se detuvieron 70 personas tras la operación.

Bajan los homicidios en Jalisco

Los homicidios dolosos bajaron 47% de septiembre de 2024 a enero de 2026, al pasar de 4.80 a 2.55 en promedio diario en este delito, informó la titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), Marcela Figueroa.

"De estos meses analizados será el mes con incidencia delictiva de homicidios más baja de este periodo analizado", destacó.

La funcionaria detalló que los delitos de alto impacto disminuyeron 25% desde el inicio de la administración del gobierno federal a enero de 2026 pasando de un promedio de 41.93 a 31.58 delitos de alto impacto en promedio diarios y dijo que enero de 2026 es el mes más bajo de los últimos 17 meses.

vjcm