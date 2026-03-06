Incendio arrasa más de 60 cabañas y negocios en Playa Zicatela, Puerto Escondido

Un incendio de gran magnitud consumió cerca de 40 cabañas en la zona turística de Punta Zicatela, en Puerto Escondido, Oaxaca, durante la madrugada de este viernes. El fuego comenzó alrededor de la 1:30 horas y se propagó rápidamente debido a que las techumbres estaban cubiertas con palapas, material altamente inflamable que facilitó la expansión de las llamas.

Las estructuras afectadas incluyen restaurantes, locales comerciales y hostales, lo que representa un fuerte golpe para la actividad turística y económica de la región.

Al lugar acudieron elementos de Protección Civil de Santa María Colotepec y San Pedro Mixtepec, así como Bomberos de Oaxaca y piperos, quienes trabajaron durante varias horas para sofocar el incendio. Las labores se extendieron hasta la madrugada, con el objetivo de evitar que las llamas alcanzaran otras zonas del mercado turístico.

Las autoridades de seguridad confirmaron que el siniestro afectó entre 60 y 70 cabañas, dejando únicamente daños materiales.

El presidente municipal de Santa María Colotepec, Román Valencia, informó que no se reportan pérdidas humanas ni personas lesionadas. La confirmación de que no hubo víctimas fue recibida con alivio por los habitantes y comerciantes de la zona, quienes observaron cómo el fuego arrasaba con los negocios levantados a lo largo de la playa.

Zona turística afectada

Punta Zicatela es considerada la zona de mayor auge turístico en Puerto Escondido, reconocida por su ambiente bohemio, la presencia de surfistas y visitantes nacionales e internacionales.

Un incendio arrasó más de 40 cabañas y negocios en Playa Zicatela, Puerto Escondido, Oaxaca. Especial

El incendio representa un duro golpe para la comunidad local, ya que gran parte de los establecimientos afectados forman parte de la oferta turística que atrae a miles de visitantes cada año.

El siniestro dejó a decenas de comerciantes y prestadores de servicios sin sus espacios de trabajo. Hostales, restaurantes y pequeños negocios familiares quedaron reducidos a cenizas, lo que genera incertidumbre sobre la recuperación económica en los próximos meses.

Los habitantes de la zona señalaron que las llamas fueron visibles desde distintos puntos de Puerto Escondido y que el fuego se extendió con rapidez debido a la cercanía entre las cabañas.

Tras controlar el incendio, las autoridades iniciaron un recorrido para evaluar los daños y determinar las necesidades inmediatas de los afectados.