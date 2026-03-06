Operativo en entierro de 'El Mencho' fue para proteger a ciudadanía: García Harfuch

El operativo para el traslado y entierro del cuerpo de Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, por parte de las fuerzas federales no fue para escoltar los restos del capo, aseguró el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, quien afirmó que esto fue por seguridad de los habitantes de Zapopan.

"Este operativo fue precisamente para proteger a la ciudadanía", aseguró García Harfuch al recordar los hechos violentos que se registraron luego del operativo en Tapalpa, Jalisco, para detener al líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) tras ser ubicado en un fraccionamiento de cabañas al darle seguimiento a una de sus parejas sentimentales.

"Este operativo fue precisamente para proteger a la ciudadanía, el antecedente que tuvimos días antes de disturbios, bloqueos y quema de vehículos. Fue para proteger a la ciudadanía, no fue para escoltar a nadie, fue para evitar cualquier tipo de disturbio en la ciudad y así ocurrió", dijo el secretario de Seguridad, quien fue cuestionado al respecto en la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo realizada desde Zapopan.

García Harfuch reiteró que la presencia de elementos de la Guardia Nacional y autoridades estatales de Jalisco durante el traslado de la carroza fúnebre en Zapopan fue para evitar disturbios. “No hubo ningún problema y se logró proteger a la ciudadanía”, puntualizó.

Panteón donde sepultaron a El Mencho, sin resguardo

El panteón Recinto de la Paz en el que fueron enterrados los restos de Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, no tiene resguardo ni hay un operativo por parte de fuerzas federales, aclaró García Harfuch, quien reiteró que la presencia de elementos del Ejército en el sepelio fue sólo para proteger a la ciudadanía.

“El operativo fue, repito, para proteger a la ciudadanía, no hay un operativo como tal para proteger al panteón o algo específico en ese lugar”, afirmó.

El cuerpo del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) fue entregado a sus familiares tras haber sido reclamado por un representante ante la Fiscalía General de la República (FGR), cuyos peritos confirmaron la identidad de los restos mediante pruebas de confronta genética.

Los restos de El Mencho fueron llevados a Jalisco y fueron enterrados en el panteón Recinto de la Paz de Zapopan, el pasado 2 de marzo, bajo un operativo con cerca de 80 elementos que resguardaban el lugar, al que sólo se permitió el ingreso a familiares y personas autorizadas.

