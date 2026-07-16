El Partido Verde respalda la transición a la economía circular

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) presentó de manera oficial los Programas Nacionales para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos para el periodo correspondiente de 2026 a 2030. Este plan estratégico representa un paso fundamental para consolidar de forma definitiva la transición de México hacia un modelo sólido de economía circular. Ante este anuncio clave para la agenda ambiental del país, el Partido Verde Ecologista de México destacó que la recientemente aprobada Ley General de Economía Circular, promovida e impulsada activamente por su grupo político, otorga el andamiaje jurídico indispensable para robustecer y dar viabilidad técnica a las nuevas disposiciones del Gobierno Federal.

De acuerdo con los pronunciamientos del PVEM, la nueva legislación de carácter general establece directrices claras para disminuir sustancialmente la generación de desechos en todo el territorio nacional. Lo anterior se pretende lograr a través de la institucionalización de procesos de prevención, reciclaje, reutilización y un adecuado aprovechamiento de materias primas, con el objetivo primordial de conjuntar estas normativas para mitigar los índices de contaminación ambiental y optimizar la explotación racional de los diversos recursos naturales del país.

Asimismo, la dirigencia partidista subrayó que las acciones coordinadas por la Semarnat se encuentran alineadas con los preceptos de la ley, destacando la inyección de recursos para el fortalecimiento de la infraestructura destinada al manejo integral de residuos, así como la estimulación de nuevos mercados de valorización de materiales. De igual manera, se dará atención prioritaria a sectores altamente contaminantes mediante la regulación de plásticos de un solo uso, textiles, neumáticos usados y basura electrónica.

Finalmente, el Partido Verde reafirmó que la estrecha coordinación entre el vigente marco legal y las estrategias operativas de la administración federal permitirá el desarrollo de un sistema de gestión de residuos mucho más eficiente. Esta sinergia institucional no solo generará un impacto positivo en la conservación del medio ambiente, sino que incidirá de manera directa en la mejora de la salud pública y en la consolidación del desarrollo sostenible de la nación para los próximos años.