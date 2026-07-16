Detienen a pareja y desmantelan punto de narcomenudeo en Tizayuca, Hidalgo

Un cateo realizado en un domicilio de la colonia Huitzila en Tizayuca, Hidalgo, permitió la detención de dos personas y el decomiso de presuntas sustancias ilícitas, como parte de una investigación por posibles actividades de narcomenudeo en este municipio.

La intervención fue ejecutada en cumplimiento de una orden judicial, obtenida tras labores de investigación que ubicaban el inmueble como un sitio donde presuntamente se comercializaban narcóticos.

Drogas decomisadas Foto: Especial

Fueron detenidos un hombre y una mujer

Asimismo, las autoridades aseguraron 330 dosis de hierba con características similares a la marihuana, 66 dosis de una sustancia con apariencia de metanfetamina (cristal), una báscula de precisión, dinero en efectivo y dos teléfonos celulares.

El operativo fue encabezado por personal de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) y la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo (SSPH), con apoyo de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y la Guardia Nacional.

Los detenidos y los objetos asegurados quedaron a disposición del Ministerio Público, que continuará con las investigaciones para determinar las responsabilidades correspondientes.