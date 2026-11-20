El Partido del Trabajo (PT) en San Lázaro se alineó al ala del grupo parlamentario de Morena, que está a favor de que se aplique la mayoría para nombrar la presidencia permanente en el Instituto Nacional Electoral (INE) para suplir a Guadalupe Taddei.

Reginaldo Sandoval Flores, coordinador del Grupo Parlamentario del PT, advirtió que será muy difícil alcanzar el consenso para emitir la convocatoria y elegir al Comité Técnico de Evaluación.

Es muy difícil lograr el consenso, nunca lo vamos a lograr, al menos en ese tema de elegir el árbitro. Lo que debemos de hacer es lo que dice la Constitución, si no elegimos vamos a dar una variable de campaña de la oposición, diciendo que nosotros no cumplimos la ley porque no elegimos lo que corresponde. Estamos trabajando para lograr el consenso, pero no creo que lo logremos”.

El líder petista, advirtió que, en las democracias, “las mayorías mandan, la democracia siempre camina por las mayorías escuchando a las minorías, lo que creo es que el menor costo es que cumplamos la ley y elijamos consejera presidenta y por lo que venga, me parece que sería lo mejor”, afirmó.

Consideró que el costo político de aplicar la aplanadora mayoritaria sería menor a que el INE se mantenga con una presidencia provisional, como ocurre actualmente, con Blanca Cruz García.

Hay quienes piensan que con dejar los diez consejeros que están ahí, que la que está interina lo está haciendo bien, bueno, son puntos de vista. El punto de vista nuestro es que debemos de terminar el proceso lo antes posible y cumplir con el mandato constitucional de nombrar la presidencia en el INE”, afirmó.

Este viernes, el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Ricardo Monreal, no descartó que se pudiera adelantar el proceso de convocatoria para elegir a la suplente de Taddei Zavala; sin embargo, dijo que dentro de Morena hay quien está a favor de esperar la resolución del Tribunal Electoral, ante la demanda presentada por Acción Nacional.

Guadalupe Taddei, exconsejera presidenta del Instituto Nacional Electoral. Foto: Cuartoscuro/Rogelio Morales Ponce

Afirmó que hay quienes incluso buscan se aplique la mayoría; el líder del PT reiteró que, al aplicar mayoría, no se violaría la ley.

De ninguna manera vamos a quedar bien. Ahí es un ejercicio en términos de opinión pública, de costo-beneficio, pero en términos de Constitución cumplir lo que dice”, afirmó.

Sandoval dejó en claro que el PT no demanda que se haga a un lado a la oposición.

Sin embargo, aseguró que “se les está dando la oportunidad de que opinen sobre la convocatoria para elegir el Comité Técnico. Nada más que los votos los tiene Morena. Y no podemos tampoco caminar por donde dice la minoría”.

La presidenta provisional del INE, Blanca Cruz Foto: Cuartoscuro

Reginaldo Sandoval rechazó que si se impone la mayoría la suplente de Taddei Zavala vaya a estar cuestionada de origen.

Taddei tampoco fue electa por unanimidad. Siempre se va a decir eso, hagas lo que hagas. Y la mayoría la impuso el pueblo de México. Recuerden que de 300 distritos la coalición, si vamos haciendo historia, ganamos juntos o solos 256 distritos de 300”, justificó.

La declaración se da en medio de la “tregua declarativa” pactada entre Morena y el PT rumbo a las elecciones del 2027, que este viernes dio a conocer Sandoval Flores, luego de dos meses de amenazas de los petistas, de ir solos al proceso del próximo año, tras quedar fuera de las candidaturas a las gubernaturas que habrán de renovarse en junio próximo.