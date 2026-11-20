El Partido del Trabajo (PT) pactó con Morena una “tregua declarativa” para evitar afectar a la colación de la Cuarta Transformación rumbo a las elecciones del 2027, informó el líder de la bancada petista en la Cámara de Diputados, Reginaldo Sandoval.

En un encuentro con los medios, se le interrogó si fue Morena el que demandó esa “tregua declarativa”, a lo que contestó que “fue un acuerdo” entre ambos partidos políticos.

No, no, no nos pidió Morena, acordamos una tregua declarativa, eso sí”, enfatizó,

Sandoval Flores precisó que, ante los desencuentros con el partido guinda, de los dos últimos meses, la novedad es que se tiene un acuerdo.

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Una especie de receso, para que no hagamos público, sigamos haciendo declaraciones públicas sobre lo que estamos acordando y avanzando, para que no se descomponga más el tema de lo que ya más o menos está”, precisó.

A finales de septiembre, los líderes del Partido del Trabajo, entre ellos Reginaldo Sandoval amagaron con dejar la coalición, incluso aseguraron que podrían ir solos al proceso electoral del próximo año, además de abrir las puertas a morenistas “rechazados” en la encuestas de la dirigencia nacional de Morena a las 17 gubernaturas que se renovarán en 2027.

El 22 de septiembre, tras asistir a un evento encabezado por la Presidenta Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional, dijo que el partido guinda tenía una postura “sobrada” al acusar que desdeñaron a los aliados “diciendo que puede solo. Quizá eso es lo que nosotros leemos”, dijo.

Están totalmente equivocado en esa lógica, podemos ir solos, incluso”, afirmó en ese entonces.

Este viernes, Sandoval dijo que están en tregua y que la petición a que se lleven a cabo nuevas encuestas en las entidades donde hay inconformidades “ya se definió”; sin embargo, no precisó si la respuesta a su demanda fue positiva.

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—¿El PT insistiría en su petición?

—Nos quedamos con lo que hemos declarado hasta antes de esta tregua declarativa que acordamos.

—¿Pero no se ha definido un sí o un no?

—Ya se definió, pero hay que esperar, porque nuestro acuerdo es que pongamos en el centro la unidad, porque sabemos todos que solo juntos podemos tener mayor posibilidad de éxito.

El líder petista rechazó que su partido haya doblado las manos.