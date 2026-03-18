Paro nacional de maestros desquicia diversos puntos de Oaxaca

En la ciudad de Oaxaca, los maestros instalaron un plantón frente al palacio de Gobierno en el Zócalo de la capital del estado.

Otro grupo de profesores tomó los centros comerciales donde se ubican tiendas, trasnacionales y sucursales bancarias en la plaza comercial conocida como plaza Oaxaca

Un contingente más se trasladó a la terminal de abastecimiento de Petróleos Mexicanos, ubicada en el municipio de Santa María El Tule, para cerrar los accesos a la estación que abastece a gasolineras de la región del estado.

Al interior, los maestros realizaron una marcha en el municipio de Salina Cruz donde prevé la toma de la refinería Antonio Dovalí por tres días.

También se encuentran tomadas las casetas de cobro de la autopista, Oaxaca - Puerto Escondido

Por estas movilizaciones, aproximadamente 800 mil estudiantes que cursan su educación básica en más de 12 mil escuelas de Oaxaca permanecerán sin clases durante tres días

fdm