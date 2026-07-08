El Parlamento Europeo aprueba el nuevo Acuerdo Global con México

Este miércoles el Parlamento Europeo aprobó el Acuerdo Global Modernizado y el Acuerdo Comercial Interino con México.

En la sesión llevada a cabo en Estrasburgo, Francia, 479 eurodiputados votaron a favor del Acuerdo Global Modernizado y 474 por el Acuerdo Comercial Interino, de los 633 presentes, lo que marcó un importante respaldo para el actualizado marco legal comercial, destacó Roberta Metsola, presidenta del Parlamento Europeo.

“El Parlamento acaba de votar a favor de dos acuerdos importantes que profundizarán la cooperación política y desbloquearán nuevas oportunidades de comercio, inversión y empleo a ambos lados del Atlántico (...). Estos acuerdos conducirán a lazos económicos más fuertes y resilientes”.

En tanto, el embajador de México en la Unión Europea, Bélgica y Luxemburgo, Esteban Moctezuma, anticipó una mayor cooperación entre México y las 27 naciones integrantes de este bloque económico europeo. “Debemos estar muy contentos (...). El siguiente paso es que pasen a México para que el Senado los apruebe, si es el caso”, apuntó.

Estos acuerdos fueron firmados el pasado 22 de mayo en la Ciudad de México por la presidenta Claudia Sheinbaum y sus homólogos de la Unión Europea, António Costa, presidente del Consejo Europeo, y Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, durante la VIII Cumbre México-Unión Europea en Palacio Nacional.

“La aprobación en el Parlamento Europeo de nuestros nuevos acuerdos es una gran noticia para México y para la relación con la Unión Europea. Fortalecemos el comercio, la inversión y el diálogo que nos unen: un logro importante impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum”, resaltó luego de esta aprobación el canciller mexicano Roberto Velasco.