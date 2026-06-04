México y Alemania refuerzan cooperación bilateral

En camino a la celebración de los 75 años del restablecimiento de relaciones diplomáticas en 2027, México y Alemania fortalecen sus lazos de colaboración con la III reunión de la Comisión Binacional “Alianza para el Futuro”, celebrada en la sede de la Cancillería con la presencia de los secretarios de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco y Johann Wadephul.

Ambos funcionarios refrendaron el carácter estratégico de la relación bilateral y ratificaron la voluntad de acrecentar sus intercambios en todos los ámbitos como es el comercio, medio ambiente, educación, laboral y seguridad, como es el intercambio de información para enfrentar a los traficantes de droga en Europa.

Nos preocupa el aumento del consumo de droga en Europa por eso tenemos que cooperar en este ámbito y también hemos conversado de que queremos que nuestros ministerios del interior colaboren de manera estrecha en la Comisión Binacional”, comentó el ministro Johann Wadephul.

En conferencia de prensa posterior, reconocieron también la fluidez del diálogo político, como lo revela la visita del presidente federal Frank-Walter Steinmeier en marzo pasado, así como el encuentro entre la presidenta Claudia Sheinbaum y el canciller federal Friedrich Merz en el marco de la Cumbre del G7 en Canadá el año pasado.

Como miembros del G20, continuaremos impulsando modelos de desarrollo que permitan una transición inclusiva, sostenible y justa, sin dejar a nadie atrás (…) después de casi 10 años de no celebrar esta Comisión, estoy seguro que será la primera de muchas para traducir el diálogo político en iniciativas concretas”, destacó el secretario Roberto Velasco.

Tras la reunión de trabajo se firmó un acta donde se reflejan los principales avances y acuerdos de las cinco comisiones técnicas que la integran, y establece la hoja de ruta para los intercambios futuros entre ambos países en todos los sectores.

Destacan a México como el primer socio económico de Alemania en Latinoamérica

Por su parte el ministro Wadephul, precisó que México desempeña, en los ámbitos económico y comercial, un papel clave y prueba de ello es que en América Latina nuestro país es el socio económico número uno de Alemania, y cuenta con una presencia de más de 2 mil empresas, desde la industria automotriz hasta el sector de pagos.

Ambas delegaciones coincidieron en que la entrada en vigor del Acuerdo Global Modernizado entre México y la Unión Europea abrirá oportunidades emergentes en comercio e inversión para las dos naciones.

En esta edición de la Comisión Binacional participaron 18 funcionarios alemanes de 5 dependencias federales, así como de sus pares mexicanas de las Secretarías de Relaciones Exteriores; Economía; Medio Ambiente y Recursos Naturales; Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación; Cultura; Educación Pública y del Trabajo y Previsión Social

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