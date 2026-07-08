SRE transparentará información sobre solicitudes de extradición de Estados Unidos

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), encabezada por Roberto Velasco Álvarez, informó que por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum transparentará la información relacionada con las solicitudes de acceso a datos sobre las peticiones de detención provisional con fines de extradición formuladas por el gobierno de Estados Unidos.

A través de un mensaje difundido en sus redes sociales, la Cancillería precisó que hará pública dicha información, con excepción de las notas diplomáticas vinculadas con expedientes judiciales, las cuales, por su naturaleza, mantienen el carácter de reservadas conforme a la legislación aplicable.

La dependencia señaló que esta decisión responde a las solicitudes de acceso a la información presentadas por la ciudadanía y reafirma el compromiso del Gobierno de México con la transparencia y la rendición de cuentas, sin vulnerar los procesos judiciales ni los instrumentos diplomáticos protegidos por la ley.

"Nuestro compromiso es con la transparencia", destacó la SRE en su publicación, al reiterar que el acceso a la información pública se realizará respetando las disposiciones legales en materia de confidencialidad y reserva de documentos diplomáticos.