Repuntan contagios de covid-19; se registraron 90 casos en la última semana

Los cambios repentinos del clima y el contacto estrecho durante los festejos mundialistas en el país, han ocasionado un repunte de casos de covid-19 con la confirmación oficial de 90 nuevos contagios durante la última semana reportada.

Esta contabilización realizada hasta el corte del pasado 27 de junio, trajo como resultado 572 pacientes confirmados con esta enfermedad respiratoria de un total de 67 mil 723 casos sospechosos, durante la semana epidemiológica número 25, informó la Secretaría de Salud.

Por tanto, los datos preliminares también apuntaron al incremento en la positividad acumulada que aumentó a 13.3 % del 21 al 27 de junio. Cabe señalar que entre las semanas 23 y 24, fueron 58 los casos confirmados, por tanto, hasta el 20 de junio había 482 contagios y con una positividad de 8.9 %.

Actualmente, con el 57 % de los contagios, las mujeres fueron las más afectadas por el virus. Por grupos de edad, el covid-19 impactó mayormente a los adultos de 90 a 94 años. Cuartoscuro

Es importante destacar que la autoridad sanitaria enfatizó que actualmente la vigilancia epidemiológica se realiza exclusivamente bajo la estrategia centinela en Unidades de Salud Monitoras de Enfermedad Respiratoria Viral (USMER) y con la confirmación de casos mediante la prueba de RT-PCR

Actualmente, con el 57 % de los contagios, las mujeres fueron las más afectadas por el virus. Por grupos de edad, el covid-19 impactó mayormente a los adultos de 90 a 94 años de edad, seguido de las personas mayores de 95 años. Y en tercer lugar se ubicaron los niños de 1 a 4 años.

La autoridad sanitaria informó que con datos preliminares, el 55.8 % de los pacientes fueron hospitalizados.

¿Cuáles son las entidades con más casos?

En su último reporte, la Secretaría de Salud informó que las 5 entidades de residencia con mayor número de casos de covid-19 fueron las siguientes:

Ciudad de México: 201

Ciudad de México: 201 Hidalgo: 66

Estado de México: 60

Zacatecas:36

Jalisco: 32

La autoridad sanitaria informó que con datos preliminares, el 55.8 % de los pacientes fueron hospitalizados. Cuartoscuro

Muertes por el virus

Hasta el pasado 27 de junio, esta enfermedad respiratoria había cobrado la vida de 21 personas, lo que representó una letalidad de 3.7 %.

Las cinco entidades con el mayor número de fallecimientos fueron: