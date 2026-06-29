Sheinbaum envía al Senado nombramiento de Esteban Moctezuma para la Unión Europea

La presidenta Claudia Sheinbaum envió al Senado de la República el nombramiento de Esteban Moctezuma Barragán como embajador extraordinario y plenipotenciario de México ante el Reino de Bélgica y la Unión Europea, con concurrencia ante el Gran Ducado de Luxemburgo, informó este lunes la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

La propuesta deberá ser ratificada por el Senado para que el exembajador de México en Estados Unidos asuma una de las representaciones diplomáticas más importantes del país en Europa.

La Cancillería informó que la primera misión de Esteban Moctezuma será coordinar la ratificación del Acuerdo Global Modernizado (AGM) con las representaciones diplomáticas mexicanas en los países que integran la Unión Europea.

El acuerdo fue firmado el pasado 22 de mayo de 2026 en Palacio Nacional por la presidenta Claudia Sheinbaum y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, como parte de una estrategia para actualizar la relación económica y política entre México y el bloque europeo.

La Secretaría de Relaciones Exteriores señaló que Moctezuma Barragán también tendrá la responsabilidad de coordinar una estrategia con los gobiernos de la Unión Europea para incrementar el intercambio comercial, atraer nuevas inversiones y aprovechar las oportunidades que abrirá el Acuerdo Global Modernizado una vez concluya su proceso de ratificación.

El Gobierno mexicano considera que este acuerdo permitirá fortalecer la cooperación con Europa y ampliar el acceso de productos y empresas mexicanas a uno de los mercados más importantes del mundo.

¿Quién es Esteban Moctezuma?

Esteban Moctezuma Barragán es uno de los funcionarios con mayor experiencia en la administración pública mexicana. Economista de formación, diplomático y exlegislador, ha ocupado cargos estratégicos en distintos gobiernos federales y recientemente fue propuesto por la presidenta Claudia Sheinbaum como embajador de México ante el Reino de Bélgica y la Unión Europea, con concurrencia ante el Gran Ducado de Luxemburgo.

Su nombramiento deberá ser ratificado por el Senado de la República y forma parte de la estrategia del Gobierno mexicano para fortalecer la relación política, comercial y de cooperación con la Unión Europea.

Formación académica y perfil profesional

Moctezuma Barragán es licenciado en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y cuenta con una maestría en Desarrollo por la Universidad de Cambridge, en el Reino Unido. A lo largo de su carrera ha combinado responsabilidades en el servicio público, la diplomacia, la actividad legislativa y la participación en organizaciones de la sociedad civil.

Su formación académica y experiencia institucional lo han convertido en una de las figuras con mayor trayectoria dentro de la política mexicana.

Durante el gobierno del presidente Ernesto Zedillo fue secretario de Gobernación entre 1994 y 1995, periodo en el que participó en la implementación de la autonomía de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), una de las reformas institucionales más relevantes de aquella etapa.

Posteriormente encabezó la Secretaría de Desarrollo Social entre 1998 y 1999 y también fue senador de la República durante la LVII Legislatura.

En el ámbito educativo desempeñó un papel relevante desde la década de los noventa. Como subsecretario de Educación Pública coordinó en 1992 el proceso de descentralización educativa impulsado por el Gobierno federal. Años después, entre 2018 y 2021, fue nombrado secretario de Educación Pública, cargo desde el cual encabezó la política educativa durante los primeros años de la administración de Andrés Manuel López Obrador.

Su gestión como embajador en Estados Unidos

En marzo de 2021 fue designado embajador de México en Estados Unidos, responsabilidad que desempeñó hasta mayo de 2026.

Durante ese periodo fortaleció el diálogo bilateral en temas de migración, comercio, seguridad y cooperación económica, además de representar a México en una etapa marcada por la consolidación del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) y el fortalecimiento de la relación con Washington.

La experiencia adquirida en la principal representación diplomática mexicana será ahora uno de los principales activos para encabezar la misión ante la Unión Europea.

Impulsor de reformas e iniciativas públicas

A lo largo de su trayectoria política también promovió diversas iniciativas legislativas orientadas a fortalecer las instituciones públicas. Entre ellas destacan propuestas para establecer el Servicio Civil de Carrera, impulsar la adopción plena de menores y prohibir el uso de recursos públicos para la promoción personalizada de servidores públicos.

Además de su labor gubernamental, ha colaborado como articulista en distintos medios de comunicación y presidió durante 17 años consecutivos la Fundación Azteca, desde donde impulsó programas educativos, culturales y de desarrollo social.