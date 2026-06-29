Paramédico que reportó abandono de bebé recién nacido resultó ser el padre; ya fue detenido

Las investigaciones para dar con el paradero de los responsables que abandonaron a un bebé cerca de un contenedor de basura en la colonia Independencia en el municipio de Castaños, Coahuila, dieron un giro inesperado.

El fiscal general del Estado de Coahuila, Federico Fernández Montañez, informó que el paramédico que rescato al recién nacido es verdaderamente el padre del menor.

Destacó que el trabajador de la salud junto con su pareja, quien dio a luz al interior de la ambulancia, tomaron la decisión de abandonar al bebé poco después de haber nacido.

Para tratar de evadir su responsabilidad, el paramédico, quien es identificado como Elías “N”, solicitó el apoyo al número de emergencia 911.

Fernández Montañez manifestó que tanto el paramédico como su pareja se encuentran a disposición del Ministerio Público para determinar su situación jurídica.

Mientras el recién nacido se encuentra bajo resguardo recibiendo la atención que necesita.