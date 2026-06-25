Abandonan a bebé recién nacido en una bolsa de plástico en Castaños, Coahuila

La consternación entre los habitantes de Castaños, Coahuila, causó la localización de un recién nacido al interior de una bolsa de plástico, al lado de un contenedor de basura, en la colonia Independencia.

Fue una mujer quien escuchó un llanto leve cuando iba a depositar su basura y solicitó el apoyo de una ambulancia que transitaba por el sitio. Se trata de un bebé prematuro de 34 o 35 semanas de gestación.

El bebé fue trasladado al Hospital Amparo Pape para su recuperación y se encuentra bajo resguardo de la PRONNIF.

Al respecto, el fiscal general del estado, Federico Fernández Montañez, informó que se están realizando las investigaciones y se da seguimiento al caso con el DIF y la Procuraduría de las Niñas, los Niños y la Familia (PRONNIF).