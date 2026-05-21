Bebé muere al caer de los brazos de su joven padre; intentaba dejarlo en la cuna

Las autoridades del municipio de Apodaca, en Nuevo León, ya investigan la muerte de un bebé de un mes de nacido.

Los hechos ocurrieron este jueves 21 de mayo en un domicilio ubicado en la calle Crisantemo, en la colonia Hacienda Las Margaritas.

De acuerdo con los primeros informes, alrededor de las 10:00 de la mañana, el padre de la víctima, identificado como Brandon Jared, de 16 años, se encontraba cuidando a su hijo cuando presuntamente se le cayó de los brazos al momento de intentar colocarlo en su cunero.

Agregó que el pequeño cayó boca abajo por lo que de inmediato lo levantó y fue en ese instante que comenzó a vomitar leche y dejó de respirar.

Tras lo anterior solicitó apoyo al número de emergencias 911. A la llegada de los paramédicos, estos confirmaron que el infante ya no contaba con signos vitales.

El padre relató a las autoridades que, al momento de los hechos, se encontraba solo con su hijo, ya que su pareja había salido horas antes.

¿Por qué son peligrosas las caídas?

Es peligroso que un bebé de un mes se caiga porque en esa etapa su cuerpo aún es muy frágil.

Las principales razones de riesgo son:

Cráneo y cerebro muy vulnerables: Los huesos del cráneo aún no están completamente fortalecidos ni cerrados del todo (las fontanelas siguen abiertas). Un golpe puede causar desde una conmoción hasta sangrado interno o inflamación cerebral.

Cuello sin suficiente control muscular: A esa edad los bebés no sostienen la cabeza. En una caída, el movimiento brusco puede generar lesiones en las vértebras cervicales o en la médula espinal.

Alto riesgo de lesiones internas sin señales inmediatas: A veces un bebé puede parecer “bien” después de una caída, pero desarrollar síntomas horas después (somnolencia excesiva, vómitos, irritabilidad, dificultad para alimentarse).

Mayor sensibilidad a golpes pequeños: Su sistema nervioso todavía está en desarrollo, así que impactos relativamente leves pueden tener consecuencias más importantes que en niños mayores.

Bebé muere asfixiada mientras su madre la protegía

Días atrás, en Puebla, una "escena tétrica" de violencia extrema sacudió a la comunidad aislada de Texcalapa, a 20 minutos de esta cabecera municipal, donde 10 personas fueron asesinadas con disparos en la cabeza tras una presunta disputa familiar.

Testimonios de los servicios de emergencia que atendieron el reporte inicial revelaron que nueve cuerpos yacían sin vida dentro del domicilio de Cecilio Torres —seis de ellos en la sala—, mientras que una joven herida falleció a bordo de la ambulancia.

Nos reportaron varios heridos de bala. Al llegar nos encontramos en una casa con un ambiente algo pesado. La casa se encuentra retirada, como tal no había mucho resguardo mas que los policías municipales. Al llegar a la casa nos encontramos una escena tétrica en donde había varios heridos con arma de fuego, con disparos en la cabeza”, narró José Manuel Martínez Martínez, paramédico de Tehuitzingo.

El reporte era de heridos en la casa de Cecillio Torres.

Con signos vitales sólo alcancé a contar uno que fue el que transporté. Lamentablemente falleció en el camino la chica y de los que estaban sin signos vitales, en la sala dentro de la casa eran alrededor de seis. Los que fallecieron ahora sí que son diez, fallecieron diez víctimas”, agregó.

De acuerdo a la Fiscalía de Justicia de Puebla, el multihomicidio se debe presuntamente a una disputa familiar que cobró la vida de seis integrantes de la familia Torres, la esposa Marcela y sus hijos Gabriela, José María y Roberto, además de Martha, quien trató de proteger a su bebé, que murió asfixiada.

Además, cuatro trabajadores, uno mecánico del pueblo de Tehuitzingo, quien había acudido la mañana del sábado a arreglar un carro y hoy esperan su cuerpo.

Hay indignación, pues entre las personas asesinadas hay menores de 12 y 14 años de edad, a quienes recuerdan como personas muy sociables.

Todos los conocemos, los conocía de vista. Eran trabajadores, de hecho una de las víctimas menores de edad, era un chico que la verdad le gustaba trabajar, un chico amigable que aunque no te conociera te saludaba, él le gustaba hacer amigos”, abundó al paramédico.

Mientras esperan que los cuerpos lleguen a su tierra y se les de sepultura, piden se haga justicia.

Que se haga justicia, desconozco la mecánica de lo que haya pasado. Cuentan versiones, no sé cuál sea la realidad, sí desconozco, pero que se haga justicia. Que hayan matado, masacrado a niños, a menores de edad, se me hace injusto independientemente de los problemas que tengan los adultos. No estoy de acuerdo en que se matan, pero como tal se haga justicia”, indicó.

jcp