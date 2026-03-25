Papalote apuesta por la prevención de la obesidad infantil con nueva exhibición interactiva

En medio de un contexto donde el 35% de niñas y niños en México viven con sobrepeso u obesidad, el Papalote Museo del Niño inauguró la exhibición permanente Interconectados, un espacio que busca fomentar hábitos saludables a través del juego y la ciencia.

Durante la presentación, la directora general del museo, Alejandra Cervantes Mascareño, subrayó que esta nueva experiencia responde a la necesidad de impulsar la prevención desde la infancia, en un entorno donde el sedentarismo y el uso excesivo de pantallas representan un reto creciente.

En México el 35% de las niñas y los niños entre 5 y 11 años viven con sobrepeso u obesidad, y eso en Papalote tenemos que contrarrestarlo”, señaló.

La exhibición combina juegos físicos y recursos digitales para explicar el funcionamiento del cuerpo humano, particularmente de los sistemas circulatorio, músculo-esquelético e inmunológico, y cómo estos se relacionan entre sí. A través de un recorrido interactivo, los visitantes pueden explorar desde procesos digestivos hasta la conexión entre emociones y alimentación.

uan Nosti y Alejandra Cervantes Mascareño cortan el listón de apertura de las exhibiciones permanentes Interconectados y Wow Lab en Papalote Museo del Niño. Cuartoscuro / Edgar Negrete Lira

Ubicada en la zona “Mi cuerpo”, por la que pasan más de 500 mil visitantes al año, la nueva sala busca impactar directamente en la forma en que niñas, niños y adultos comprenden el cuidado de la salud.

El proyecto se desarrolló en colaboración con Grupo Bimbo, empresa que ha acompañado al museo desde sus inicios. Su director de mercadotecnia, Juan Nosti, destacó que el objetivo es “convertir el aprendizaje en algo vivo” y reforzar la educación como herramienta de transformación social.

Además, la exhibición cuenta con respaldo científico de especialistas como el neurólogo pediatra Juan Carlos García Beristain, quien advirtió que comprender el funcionamiento del cuerpo desde edades tempranas es clave para prevenir enfermedades como diabetes, hipertensión y obesidad.

A la par, el museo presentó Wow Lab, un espacio dinámico enfocado en la experimentación científica que se renovará cada cuatro meses. Este laboratorio busca acercar a las infancias a fenómenos como la electrostática y la fuerza centrípeta, en un contexto donde, según la OCDE, dos de cada tres estudiantes mexicanos no alcanzan niveles básicos de competencia en ciencias.

Con estas nuevas exhibiciones, el Papalote Museo del Niño refuerza su apuesta por la educación interactiva y se posiciona como un espacio que combina aprendizaje, juego y conciencia sobre la salud, de cara al inicio del periodo vacacional.

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