Cae segundo implicado en robo millonario en casa de Nuevo León

Elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones capturaron esta semana a Rafael “N”, hombre que estaría implicado en un robo millonario contra una casa ubicada en la colonia Santa Fe en Monterrey, Nuevo León.

El arresto fue confirmado por la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León y tuvo cabida en calles de la colonia Unidad Modelo, en donde los uniformados realizaban un operativo para dar con la ubicación del ahora imputado.

Luego de ser detenido, Rafael “N” fue trasladado a un Centro de Reinserción Social Estatal, donde quedó a disposición de un juez mientras las investigaciones alrededor de este caso continúan, de acuerdo a ABC Noticias.

Suman dos detenidos por robo millonario

Rafael “N” es la segunda persona que es detenida por este robo de joyas y dinero cuyo monto superó los 7 millones 350 mil pesos.

Y es que el pasado 5 de marzo, los agentes ministeriales capturaron a una mujer identificada como como Minerva "N", quien de igual manera se mantiene internada en un Centro de Reinserción Social Femenil Estatal, a disposición de un Juez de Control y de Juicio Oral Penal del Estado de Nuevo León.

De acuerdo con la información oficial, el hombre y la mujer cometieron el atraco el pasado 21 de enero de 2026 en un domicilio ubicado en calles de la colonia Santa Fe en Monterrey, Nuevo León.

Ambos llegaron al lugar en un vehículo Aveo, y después de observar que la casa estaba sola, aprovecharon e ingresaron a ella sin autorización.

En el momento que las dos personas se encontraban dentro de la vivienda, estuvieron rondando cada una de las habitaciones y localizaron una caja fuerte que contenía joyas, relojes y dinero en efectivo en moneda nacional y en dólares, la cual sustrajeron y la metieron al coche para darse a la fuga.

La Agencia Estatal de Investigaciones se mantiene trabajando en el caso, ya que dados los detalles de este robo se cree que podría haber más personas involucradas.

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JCS